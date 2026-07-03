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Прощальний бій Усика може відбутися у США: суперником стане Деонтей Вайлдер

19:08, 3 липня 2026
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Олександр Усик веде переговори щодо проведення свого прощального бою проти колишнього чемпіона світу Деонтея Вайлдера.
Прощальний бій Усика може відбутися у США: суперником стане Деонтей Вайлдер
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Український боксер надважкої ваги Олександр Усик веде переговори з промоутерською компанією Zuffa Boxing щодо проведення прощального бою проти колишнього чемпіона світу Деонтея Вайлдера у США.

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Минулого тижня 39-річний Усик звільнив титули чемпіона світу за версіями WBA Super, WBC та IBF у надважкій вазі, однак наголосив, що не завершує кар'єру і хоче провести «останній танець».

Як повідомив BBC Sport директор команди Усика Сергій Лапін, український боксер уже визначився з бажаним суперником.

«Усик уже заявив, що бачить Деонтея Вайлдера своїм суперником для "останнього танцю". Це поєдинок із великим потенціалом зі спортивної, медійної та міжнародної точок зору», — сказав Лапін.

Менеджер американця Шеллі Фінкель також підтвердив готовність Деонтея Вайлдера до такого бою.

«Якщо Деонтею запропонують бій з Усиком, він погодиться», — заявив він.

За словами Лапіна, наразі команда Усика веде прямі переговори із Zuffa Boxing, яку очолює президент UFC Дана Вайт та яка фінансується Саудівською Аравією.

«Ми ведемо прямі переговори із Zuffa Boxing на найвищому рівні. На цьому етапі жодних угод не підписано. Zuffa Boxing розглядається як один із потенційних партнерів для великої міжнародної події. Остаточну структуру буде визначено виходячи з того, що буде найкращим для бою, боксерів і масштабу проєкту», — зазначив він.

Zuffa Boxing прагне запропонувати альтернативну модель розвитку професійного боксу, визнаючи власних чемпіонів замість використання традиційної системи титулів санкціонуючих організацій.

Після того як Усик відмовився від чемпіонських поясів, повноцінним чемпіоном WBC став Агіт Кабаєл, який раніше мав статус тимчасового чемпіона.

Лапін назвав США «найлогічнішим місцем» для проведення поєдинку Усик — Вайлдер, однак дата та місце бою поки що не визначені.

Нагадаємо, у травні Олександр Усик нокаутував Ріко Верховена.

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Олександр Усик бокс

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