Олександр Усик нокаутував Ріко Верховена та захистив титули чемпіона світу

07:40, 24 травня 2026
Поєдинок, який називали «битвою двох королів», завершився достроковою перемогою Олександра Усика.
Український боксер Олександр Усик успішно захистив титули чемпіона світу у надважкій вазі, здобувши дострокову перемогу над нідерландцем Ріко Верховеном. Поєдинок, який преса охрестила «битвою двох королів», відбувся у Гізі поблизу єгипетських пірамід і завершився технічним нокаутом у 11-му раунді.

Бій тривав у напруженому темпі протягом десяти раундів. Верховен, якого вважають одним із найтитулованіших кікбоксерів світу, намагався нав’язати силовий стиль, однак Усик поступово перехопив ініціативу. У вирішальному 11-му раунді українець спершу відправив суперника у нокдаун прямим ударом, а після серії точних атак рефері зупинив поєдинок.

На кону стояли чемпіонські пояси WBC та The Ring, які Усик успішно відстояв. Також українець зберіг титули за версіями WBA та IBF у надважкій вазі.

Після бою Усик зізнався, що під час поєдинку хвилювався за свою родину в Україні через масовану атаку РФ на Київ балістичними ракетами та дронами. За словами боксера, його донька в цей момент перебувала в укритті.

«Я присвячую цей бій українцям та українським військовим», — заявив чемпіон після перемоги.

До зустрічі з Верховеном серед головних інтриг залишалося питання, хто стане наступним суперником Усика після його перемоги над британцем Даніелем Дюбуа. Попри очікування бою з одним із претендентів у надважкій вазі, українець обрав нестандартний виклик — поєдинок із «королем кікбоксингу».

Для Усика ця перемога стала 25-ю у професійній кар’єрі. Українець досі залишається непереможеним на профі-рингу — 25 перемог, із яких 15 здобуті нокаутом. Крім того, це вже шостий поспіль успішний захист титулів після переходу боксера до надважкої вагової категорії.

