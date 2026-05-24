Александр Усик нокаутировал Рико Верховена и защитил титулы чемпиона мира

07:40, 24 мая 2026
Поединок, который называли «битвой двух королей», завершился досрочной победой Александра Усика.
Украинский боксер Александр Усик успешно защитил титулы чемпиона мира в супертяжелом весе, одержав досрочную победу над нидерландцем Рико Верховеном. Поединок, который пресса окрестила «битвой двух королей», состоялся в Гизе возле египетских пирамид и завершился техническим нокаутом в 11-м раунде.

Бой проходил в напряженном темпе на протяжении десяти раундов. Верховен, которого считают одним из самых титулованных кикбоксеров мира, пытался навязать силовой стиль, однако Усик постепенно перехватил инициативу. В решающем 11-м раунде украинец сначала отправил соперника в нокдаун прямым ударом, а после серии точных атак рефери остановил поединок.

На кону стояли чемпионские пояса WBC и The Ring, которые Усик успешно защитил. Также украинец сохранил титулы по версиям WBA и IBF в супертяжелом весе.

После боя Усик признался, что во время поединка переживал за свою семью в Украине из-за массированной атаки РФ на Киев баллистическими ракетами и дронами. По словам боксера, его дочь в этот момент находилась в укрытии.

«Я посвящаю этот бой украинцам и украинским военным», — заявил чемпион после победы.

До встречи с Верховеном среди главных интриг оставался вопрос, кто станет следующим соперником Усика после его победы над британцем Даниелем Дюбуа. Несмотря на ожидания боя с одним из претендентов в супертяжелом весе, украинец выбрал нестандартный вызов — поединок с «королем кикбоксинга».

Для Усика эта победа стала 25-й в профессиональной карьере. Украинец до сих пор остается непобежденным на профессиональном ринге — 25 побед, из которых 15 добыты нокаутом. Кроме того, это уже шестая подряд успешная защита титулов после перехода боксера в супертяжелую весовую категорию.

