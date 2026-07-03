Прощальный бой Усика может состояться в США: соперником станет Деонтей Уайлдер

Александр Усик ведет переговоры о проведении своего прощального боя против бывшего чемпиона мира Деонтея Уайлдера.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Украинский боксер супертяжелого веса Александр Усик ведет переговоры с промоутерской компанией Zuffa Boxing о проведении прощального боя против бывшего чемпиона мира Деонтея Уайлдера в США.

На прошлой неделе 39-летний Усик освободил чемпионские титулы по версиям WBA Super, WBC и IBF в супертяжелом весе, однако подчеркнул, что не завершает карьеру и хочет провести «последний танец».

Как сообщил BBC Sport директор команды Усика Сергей Лапин, украинский боксер уже определился с желаемым соперником.

«Усик уже заявил, что видит Деонтея Уайлдера своим соперником для "последнего танца". Это поединок с большим потенциалом с точки зрения спорта, медиа и международного интереса», — сказал Лапин.

Менеджер американца Шелли Финкель также подтвердил готовность Деонтея Уайлдера к такому бою.

«Если Деонтею предложат бой с Усиком, он согласится», — заявил он.

По словам Лапина, в настоящее время команда Усика ведет прямые переговоры с Zuffa Boxing, которую возглавляет президент UFC Дана Уайт и которая финансируется Саудовской Аравией.

«Мы ведем прямые переговоры с Zuffa Boxing на самом высоком уровне. На данном этапе никаких соглашений не подписано. Zuffa Boxing рассматривается как один из потенциальных партнеров для крупного международного события. Окончательная структура будет определена исходя из того, что будет наилучшим для боя, боксеров и масштаба проекта», — отметил он.

Zuffa Boxing стремится предложить альтернативную модель развития профессионального бокса, признавая собственных чемпионов вместо использования традиционной системы титулов санкционирующих организаций.

После того как Усик отказался от чемпионских поясов, полноценным чемпионом WBC стал Агит Кабайел, который ранее имел статус временного чемпиона.

Лапин назвал США «наиболее логичным местом» для проведения поединка Усик — Уайлдер, однако дата и место боя пока не определены.

Напомним, в мае Александр Усик нокаутировал Рико Верхувена.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.