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Стало известно, будут ли выключать свет 4 июля

19:17, 3 июля 2026
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Укрэнерго сообщило, будут ли отключения света в субботу, 4 июля.
Стало известно, будут ли выключать свет 4 июля
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В субботу, 4 июля, применение мер по ограничению потребления электроэнергии не планируется. Об этом сообщило НЭК «Укрэнерго».

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В то же время, в компании рекомендуют перенести пользование мощными электроприборами на дневное время — с 11:00 до 16:00.

Также энергетики призвали украинцев экономно потреблять электроэнергию в вечерние часы, чтобы сохранить стабильность энергосистемы.

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Украина отключение света свет Укрэнерго

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