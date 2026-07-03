Стало известно, будут ли выключать свет 4 июля
19:17, 3 июля 2026
Укрэнерго сообщило, будут ли отключения света в субботу, 4 июля.
В субботу, 4 июля, применение мер по ограничению потребления электроэнергии не планируется. Об этом сообщило НЭК «Укрэнерго».
В то же время, в компании рекомендуют перенести пользование мощными электроприборами на дневное время — с 11:00 до 16:00.
Также энергетики призвали украинцев экономно потреблять электроэнергию в вечерние часы, чтобы сохранить стабильность энергосистемы.
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