Кабмін змінив правила рекрутингу іноземців до Сил оборони: вартість супроводу становитиме 300 тисяч грн

Відтепер працювати з іноземними добровольцями зможуть лише акредитовані компанії, які супроводжуватимуть кандидатів від прибуття в Україну до укладення контракту, а вартість пакета таких послуг становитиме 300 тис. грн за одного кандидата.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет Міністрів затвердив єдині правила супроводу іноземців та осіб без громадянства, які добровільно бажають долучитися до захисту України. Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров.

За його словами, рішення є черговим етапом реформи рекрутингу, яку уряд реалізує за дорученням Президента України. Новий порядок визначає механізм логістики іноземних добровольців — від прибуття в Україну до укладення контракту на військову службу.

Відтепер працювати з іноземними добровольцями зможуть лише компанії, включені до переліку Центру рекрутингу іноземців та осіб без громадянства. До участі допускатимуть лише зареєстровані в Україні компанії, які відповідають встановленим вимогам, не перебувають під санкціями, не мають зв'язків із державою-агресором та внесли забезпечувальний платіж у розмірі 5 млн грн.

Після перевірки такі компанії супроводжуватимуть кандидатів на всіх етапах — від оформлення документів до підписання контракту. Вони також забезпечуватимуть страхування, прибуття до України, проживання та харчування добровольців. Вартість пакета послуг становитиме 300 тис. грн за одного кандидата, а виплати здійснюватимуться поетапно.

Крім того, компанії нестимуть відповідальність за законність усіх процедур і достовірність документів. Якщо кандидат не пройде військово-лікарську комісію або відмовиться від підписання контракту, компанія власним коштом забезпечить його повернення до країни вибуття.

Після цього кандидат проходитиме перевірки, військово-лікарську комісію, базову загальновійськову підготовку та долучатиметься до Сил оборони України на тих самих умовах, що й українські військовослужбовці.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.