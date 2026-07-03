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Кабмін змінив правила рекрутингу іноземців до Сил оборони: вартість супроводу становитиме 300 тисяч грн

19:44, 3 липня 2026
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Відтепер працювати з іноземними добровольцями зможуть лише акредитовані компанії, які супроводжуватимуть кандидатів від прибуття в Україну до укладення контракту, а вартість пакета таких послуг становитиме 300 тис. грн за одного кандидата.
Кабмін змінив правила рекрутингу іноземців до Сил оборони: вартість супроводу становитиме 300 тисяч грн
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Кабінет Міністрів затвердив єдині правила супроводу іноземців та осіб без громадянства, які добровільно бажають долучитися до захисту України. Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров. 

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За його словами, рішення є черговим етапом реформи рекрутингу, яку уряд реалізує за дорученням Президента України. Новий порядок визначає механізм логістики іноземних добровольців — від прибуття в Україну до укладення контракту на військову службу.

Відтепер працювати з іноземними добровольцями зможуть лише компанії, включені до переліку Центру рекрутингу іноземців та осіб без громадянства. До участі допускатимуть лише зареєстровані в Україні компанії, які відповідають встановленим вимогам, не перебувають під санкціями, не мають зв'язків із державою-агресором та внесли забезпечувальний платіж у розмірі 5 млн грн.

Після перевірки такі компанії супроводжуватимуть кандидатів на всіх етапах — від оформлення документів до підписання контракту. Вони також забезпечуватимуть страхування, прибуття до України, проживання та харчування добровольців. Вартість пакета послуг становитиме 300 тис. грн за одного кандидата, а виплати здійснюватимуться поетапно.

Крім того, компанії нестимуть відповідальність за законність усіх процедур і достовірність документів. Якщо кандидат не пройде військово-лікарську комісію або відмовиться від підписання контракту, компанія власним коштом забезпечить його повернення до країни вибуття.

Після цього кандидат проходитиме перевірки, військово-лікарську комісію, базову загальновійськову підготовку та долучатиметься до Сил оборони України на тих самих умовах, що й українські військовослужбовці.

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ЗСУ уряд Кабінет Міністрів України іноземець військова служба Юлія Свириденко

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