Как стать плательщиком единого налога в 2026 году — сроки и порядок регистрации

В ГНС напомнили, как подать заявление, когда приобретается статус плательщика единого налога и как обжаловать отказ в регистрации.

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В соответствии со статьей 299 Налогового кодекса Украины регистрация субъекта хозяйствования в качестве плательщика единого налога осуществляется путем внесения соответствующей записи в реестр плательщиков единого налога, пояснили в Государственной налоговой службе.

Реестр ведет центральный орган исполнительной власти, который реализует государственную налоговую политику. В нём содержится информация обо всех лицах, зарегистрированных в качестве плательщиков единого налога.

Если отсутствуют основания для отказа, предусмотренные Налоговым кодексом, контролирующий орган обязан зарегистрировать субъекта хозяйствования в качестве плательщика единого налога в течение двух рабочих дней с даты получения заявления о переходе на упрощённую систему налогообложения.

В случаях, определенных подпунктами 298.1.2 пункта 298.1 и 298.8.5 пункта 298.8 Налогового кодекса, регистрация также осуществляется в течение двух рабочих дней со дня получения заявления или соответствующих сведений в порядке, установленном Законом Украины «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований».

В ГНС также напомнили, с какого момента вновь созданные предприниматели считаются плательщиками единого налога:

физические лица — предприниматели, выбравшие первую или вторую группу и подавшие заявление до конца месяца, в котором состоялась государственная регистрация, считаются плательщиками единого налога с первого числа следующего месяца;

вновь созданные субъекты хозяйствования, которые в течение десяти дней со дня государственной регистрации подали заявление о выборе третьей группы без уплаты НДС, приобретают статус плательщика единого налога со дня государственной регистрации;

физические лица — предприниматели, которые до окончания месяца государственной регистрации подали заявление о выборе четвертой группы, также считаются плательщиками единого налога со дня государственной регистрации.

Подать заявление можно одним из способов, предусмотренных подпунктом 298.1.1 пункта 298.1 статьи 298 Налогового кодекса Украины.

В случае отказа в регистрации контролирующий орган обязан в течение двух рабочих дней со дня подачи заявления предоставить субъекту хозяйствования письменный мотивированный отказ. Такое решение может быть обжаловано в установленном законодательством порядке.

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