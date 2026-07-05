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Як стати платником єдиного податку у 2026 році – строки та порядок реєстрації

13:35, 5 липня 2026
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У ДПС нагадали, як подати заяву, коли набувається статус платника єдиного податку та як оскаржити відмову в реєстрації.
Як стати платником єдиного податку у 2026 році – строки та порядок реєстрації
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Відповідно до статті 299 Податкового кодексу України реєстрація суб’єкта господарювання як платника єдиного податку здійснюється шляхом внесення відповідного запису до реєстру платників єдиного податку, пояснили у Державній податковій службі.

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Реєстр веде центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну податкову політику. У ньому міститься інформація про всіх осіб, зареєстрованих платниками єдиного податку.

Якщо відсутні підстави для відмови, передбачені Податковим кодексом, контролюючий орган зобов’язаний зареєструвати суб’єкта господарювання платником єдиного податку протягом двох робочих днів із дати отримання заяви про перехід на спрощену систему оподаткування.

У випадках, визначених підпунктами 298.1.2 пункту 298.1 та 298.8.5 пункту 298.8 Податкового кодексу, реєстрація також здійснюється протягом двох робочих днів із дня отримання заяви або відповідних відомостей у порядку, встановленому Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань».

У ДПС також нагадали, з якого моменту новостворені підприємці вважаються платниками єдиного податку:

  • фізичні особи – підприємці, які обрали першу або другу групу та подали заяву до закінчення місяця, в якому відбулася державна реєстрація, вважаються платниками єдиного податку з першого числа наступного місяця;
  • новостворені суб’єкти господарювання, які протягом десяти днів із дня державної реєстрації подали заяву про обрання третьої групи без сплати ПДВ, набувають статусу платника єдиного податку з дня державної реєстрації;
  • фізичні особи – підприємці, які до закінчення місяця державної реєстрації подали заяву про обрання четвертої групи, також вважаються платниками єдиного податку з дня державної реєстрації.

Подати заяву можна одним зі способів, передбачених підпунктом 298.1.1 пункту 298.1 статті 298 Податкового кодексу України.

У разі відмови в реєстрації контролюючий орган зобов’язаний протягом двох робочих днів із дня подання заяви надати суб’єкту господарювання письмову вмотивовану відмову. Таке рішення може бути оскаржене в установленому законодавством порядку.

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