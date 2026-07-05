Воинская часть отказала в увольнении из-за ошибки в рапорте: суд встал на сторону военнослужащего

Суд признал отказ противоправным и обязал повторно рассмотреть обращение военнослужащего с учетом своих выводов.

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Кировоградский окружной административный суд частично удовлетворил иск военнослужащего и признал противоправным отказ военной части в увольнении по семейным обстоятельствам. Суд обязал повторно рассмотреть его рапорт и принять новое решение с учетом выводов суда.

Обстоятельства дела

Военнослужащий обратился в Кировоградский окружной административный суд с иском к воинской части, в котором просил:

признать противоправным отказ воинской части в увольнении с военной службы на основании абзаца 1 подпункта «г» пункта 2 части четвертой статьи 26 Закона Украины «О военной обязанности обязанностей и военной службе» (в редакции, действовавшей на момент подачи рапорта от 9 мая 2024 года) по семейным обстоятельствам в связи с воспитанием ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет, изложенный в письменном ответе № 3051 от 19 марта 2025 года;

обязать воинскую часть принять решение об увольнении с военной службы по семейным обстоятельствам в связи с воспитанием ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет на основании абзаца 1 подпункта «г» пункта 2 части 4 статьи 26 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе» (в редакции, действовавшей на момент подачи рапорта от 9 мая 2024 года).

Истец обосновывал свои требования тем, что он является отцом ребенка с инвалидностью, что подтверждается свидетельством о рождении, заключением о признании ребенка инвалидом до 18 лет и справкой для получения льгот. Истец подал рапорт об увольнении 6 апреля 2024 года и повторно 9 мая 2024 года. Воинская часть отказала в увольнении, сославшись на то, что рапорт подан не по приказу, отсутствуют необходимые документы и истец самовольно покинул воинскую часть.

Судом установлено, что истец призван на военную службу в соответствии с Указом Президента Украины от 24 февраля 2022 года № 69/2022 «О всеобщей мобилизации» и зачислен в списки воинской части приказом от 4 апреля 2024 года. Истец является отцом ребенка с инвалидностью, что подтверждается соответствующими документами. Решением Черкасского окружного административного суда от 27 сентября 2024 года по делу № 580/7183/24, вступившим в законную силу 11 февраля 2026 года, безответственность военной части в отношении рассмотрения рапортов истца от 6 апреля 2024 года и 9 мая 2024 года признана противоправной, и военная часть обязана рассмотреть рапорт от 9 мая 2024 года. Во исполнение этого решения воинская часть письмом от 19 марта 2025 года № 3051 сообщила об отказе в увольнении.

Что решил суд

Кировоградский окружной административный суд рассмотрел дело № 340/8522/25 и принял решение удовлетворить административный иск частично.

Суд признал противоправными действия воинской части по отказу в увольнении истца на основании подпункта «г» пункта 2 части 4 статьи 26 Закона Украины «О воинской обязанности обязанностей и военной службе» и обязал воинскую часть повторно рассмотреть рапорт истца от 3 декабря 2025 года № 42552 и принять решение с учетом выводов суда.

Суд пришел к выводу, что истец ошибочно указал в рапорте норму, которой установлено основание для увольнения, но конкретизировал это основание — необходимость ухода за отцом с инвалидностью II группы, что позволяло правильно определить норму. Допущенная ошибка в отношении нормы не является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении рапорта.

Суд сослался на правовую позицию Верховного Суда, изложенную в постановлениях от 27 февраля 2025 года по делу № 380/16966/24 и от 7 мая 2025 года по делу № 420/30227/24, согласно которой для увольнения с военной службы в случае необходимости осуществлять постоянный уход за одним из своих родителей, являющимся лицом с инвалидностью II группы, достаточно наличия одного из следующих условий: отсутствие других членов семьи первой или второй степени родства такого лица или если другие члены семьи первой или второй степени родства сами нуждаются в постоянном уходе.

Суд отметил, что ответчик не оценил наличие или отсутствие возможности у внуков осуществлять постоянный уход, что обусловливает преждевременность вывода об отсутствии оснований для освобождения.

В удовлетворении остальных исковых требований отказано.

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