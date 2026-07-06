Нужно ли предоставлять автомобиль при перерегистрации: разъяснение сервисного центра

Законодательством предусмотрены отдельные случаи, когда осмотр транспортного средства является обязательным.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

При покупке, продаже или дарении транспортного средства у граждан часто возникает вопрос: нужно ли привозить автомобиль в сервисный центр МВД для его перерегистрации? Как отмечает Главный сервисный центр МВД, ответ в большинстве случаев — нет.

В настоящее время процедура перерегистрации транспортных средств стала значительно проще и удобнее для граждан, поскольку при осуществлении большинства регистрационных действий обязательное наличие транспортного средства в сервисном центре МВД не требуется.

Согласно постановлению Кабинета Министров Украины № 1388, экспертное исследование транспортного средства проводится по желанию владельца. Вместе с тем обязательным оно остается только при первой государственной регистрации подержанных транспортных средств, ввезенных из-за границы.

«Поэтому при перерегистрации транспортного средства в связи со сменой владельца, заключением договоров купли-продажи, дарения, мены или по другим распространенным основаниям предоставлять автомобиль в сервисный центр МВД не нужно», — заявили в сервисном центре.

Вместе с тем законодательством предусмотрены отдельные случаи, когда осмотр транспортного средства является обязательным. В частности, если произошли изменения конструкции транспортного средства, переоборудование, замена кузова или других номерных составных частей. В таких ситуациях транспортное средство подлежит соответствующим проверкам в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Как осуществляется перерегистрация транспортного средства

Для получения услуги владельцу или уполномоченному представителю необходимо обратиться в любой сервисный центр МВД независимо от места проживания или регистрации.

При предоставлении услуги администратор проверяет документы, осуществляет необходимые проверки по государственным реестрам и информационным базам данных, после чего оформляет новое свидетельство о регистрации транспортного средства.

Для перерегистрации необходимо подготовить:

документ, удостоверяющий личность;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

документ, подтверждающий правомерность приобретения транспортного средства;

свидетельство о регистрации транспортного средства;

другие документы в зависимости от конкретного основания для перерегистрации.

«Если транспортное средство отчуждается между физическими лицами, договор купли-продажи можно заключить непосредственно в сервисном центре МВД. Такая услуга позволяет одновременно оформить договор и сразу провести перерегистрацию транспортного средства на нового владельца.

Напоминаем, что в соответствии с законодательством владельцы транспортных средств обязаны перерегистрировать их в течение 10 суток после возникновения обстоятельств, требующих внесения изменений в регистрационные документы», — добавили в сервисном центре.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.