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Нужно ли предоставлять автомобиль при перерегистрации: разъяснение сервисного центра

07:54, 6 июля 2026
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Законодательством предусмотрены отдельные случаи, когда осмотр транспортного средства является обязательным.
Нужно ли предоставлять автомобиль при перерегистрации: разъяснение сервисного центра
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При покупке, продаже или дарении транспортного средства у граждан часто возникает вопрос: нужно ли привозить автомобиль в сервисный центр МВД для его перерегистрации? Как отмечает Главный сервисный центр МВД, ответ в большинстве случаев — нет.

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В настоящее время процедура перерегистрации транспортных средств стала значительно проще и удобнее для граждан, поскольку при осуществлении большинства регистрационных действий обязательное наличие транспортного средства в сервисном центре МВД не требуется.

Согласно постановлению Кабинета Министров Украины № 1388, экспертное исследование транспортного средства проводится по желанию владельца. Вместе с тем обязательным оно остается только при первой государственной регистрации подержанных транспортных средств, ввезенных из-за границы.

«Поэтому при перерегистрации транспортного средства в связи со сменой владельца, заключением договоров купли-продажи, дарения, мены или по другим распространенным основаниям предоставлять автомобиль в сервисный центр МВД не нужно», — заявили в сервисном центре.

Вместе с тем законодательством предусмотрены отдельные случаи, когда осмотр транспортного средства является обязательным. В частности, если произошли изменения конструкции транспортного средства, переоборудование, замена кузова или других номерных составных частей. В таких ситуациях транспортное средство подлежит соответствующим проверкам в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Как осуществляется перерегистрация транспортного средства

Для получения услуги владельцу или уполномоченному представителю необходимо обратиться в любой сервисный центр МВД независимо от места проживания или регистрации.

При предоставлении услуги администратор проверяет документы, осуществляет необходимые проверки по государственным реестрам и информационным базам данных, после чего оформляет новое свидетельство о регистрации транспортного средства.

Для перерегистрации необходимо подготовить:

  • документ, удостоверяющий личность;
  • регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;
  • документ, подтверждающий правомерность приобретения транспортного средства;
  • свидетельство о регистрации транспортного средства;
  • другие документы в зависимости от конкретного основания для перерегистрации.

«Если транспортное средство отчуждается между физическими лицами, договор купли-продажи можно заключить непосредственно в сервисном центре МВД. Такая услуга позволяет одновременно оформить договор и сразу провести перерегистрацию транспортного средства на нового владельца.

Напоминаем, что в соответствии с законодательством владельцы транспортных средств обязаны перерегистрировать их в течение 10 суток после возникновения обстоятельств, требующих внесения изменений в регистрационные документы», — добавили в сервисном центре.

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