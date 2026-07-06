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Чи потрібно надавати автомобіль під час перереєстрації: роз’яснення сервісного центру

07:54, 6 липня 2026
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Законодавством передбачені окремі випадки, коли огляд транспортного засобу є необхідним.
Чи потрібно надавати автомобіль під час перереєстрації: роз’яснення сервісного центру
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Під час купівлі, продажу чи дарування транспортного засобу в громадян часто виникає запитання: чи потрібно привозити автомобіль до сервісного центру МВС для його перереєстрації? Як зазначає Головний сервісний центр МВС, відповідь у більшості випадків — ні.

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Наразі процедура перереєстрації транспортних засобів стала значно простішою та зручнішою для громадян, оскільки під час здійснення більшості реєстраційних дій обов’язкова наявність транспортного засобу в сервісному центрі МВС не вимагається.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 1388, експертне дослідження транспортного засобу проводиться за бажанням власника. Водночас обов’язковим воно залишається лише для першої державної реєстрації вживаних транспортних засобів, ввезених з-за кордону.

«Тому під час перереєстрації транспортного засобу у зв’язку зі зміною власника, укладенням договорів купівлі-продажу, дарування, міни чи за іншими поширеними підставами автомобіль до сервісного центру МВС надавати не потрібно», - заявив сервісний центр.

Разом з тим законодавством передбачені окремі випадки, коли огляд транспортного засобу є необхідним. Зокрема, якщо відбулися зміни конструкції транспортного засобу, переобладнання, заміна кузова або інших номерних складових частин. У таких ситуаціях транспортний засіб підлягає відповідним перевіркам відповідно до вимог чинного законодавства.

Як здійснюється перереєстрація транспортного засобу

Для отримання послуги власнику або уповноваженому представнику необхідно звернутися до будь-якого сервісного центру МВС незалежно від місця проживання чи реєстрації.

Під час надання послуги адміністратор перевіряє документи, здійснює необхідні перевірки за державними реєстрами та інформаційними базами даних, після чого оформлює нове свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.

Для перереєстрації необхідно підготувати:

  • документ, що посвідчує особу;
  • реєстраційний номер облікової картки платника податків;
  • документ, що підтверджує правомірність набуття транспортного засобу;
  • свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;
  • інші документи залежно від конкретної підстави для перереєстрації.

«Якщо транспортний засіб відчужується між фізичними особами, договір купівлі-продажу можна укласти безпосередньо в сервісному центрі МВС. Така послуга дозволяє одночасно оформити договір та одразу провести перереєстрацію транспортного засобу на нового власника.

Нагадуємо, що відповідно до законодавства власники транспортних засобів зобов’язані перереєструвати їх протягом 10 діб після виникнення обставин, що потребують внесення змін до реєстраційних документів», - додали у сервісному центрі.

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