Воротаря збірної України з хокею Едуарда Захарченка мобілізували до ЗСУ

Разом із Захарченком до ЗСУ мобілізували ще одного гравця ХК «Кременчук».

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Воротар збірної України з хокею та ХК «Кременчук» Едуард Захарченко розпочав службу у лавах Збройних Сил України. Разом із ним був мобілізований нападник кременчуцького клубу Єгор Безуглий.

Про мобілізацію хокеїстів першим повідомив колишній воротар збірної України Артур Оганджанян у своєму Telegram-каналі.

За його словами, представники територіального центру комплектування прибули на домашню арену ХК «Кременчук» — льодову арену «Айсберг» у Кременчуці.

«Голкіпера ХК «Кременчук» Едуарда Захарченка та нападника цього ж клубу Єгора Безуглого, наскільки мені відомо, забрали до Збройних Сил України. Приїхали з перевіркою на ковзанку "Айсберг", а потім забрали їх. Це все, що я знаю станом на зараз», — повідомив Оганджанян.

Згодом 30-річний Едуард Захарченко особисто підтвердив, що розпочав службу в українській армії.

Захарченко виступає за хокейний клуб «Кременчук» із весни 2025 року. Також він є воротарем національної збірної України з хокею та вважається одним із найтитулованіших українських хокеїстів останніх років.

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