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На Полтавщині жінка постала перед судом за публікацію маршрутів ТЦК

07:36, 6 липня 2026
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Обвинувачена повністю визнала свою вину, щиро розкаялася та сприяла розкриттю кримінального правопорушення.
На Полтавщині жінка постала перед судом за публікацію маршрутів ТЦК
Фото: hochu.ua
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Миргородський міськрайонний суд Полтавської області 24 червня ухвалив вирок у кримінальному провадженні щодо обвинуваченої, яку визнано винною у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період. Про це повідомив Полтавський обласний ТЦК.

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Суд встановив, що в умовах дії воєнного стану та загальної мобілізації обвинувачена систематично поширювала у відкритому чаті месенджера Viber інформацію про місця проведення мобілізаційних заходів та перебування військовослужбовців ТЦК та СП на території села Бакумівка Миргородського району. Такі дії створювали перешкоди для проведення мобілізаційних заходів.

Під час судового розгляду обвинувачена повністю визнала свою вину, щиро розкаялася та сприяла розкриттю кримінального правопорушення. Суд врахував ці обставини під час призначення покарання.

Вироком суду обвинуваченій призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі. Водночас її звільнено від відбування покарання з випробуванням строком на один рік із покладенням передбачених законом обов'язків. Крім того, суд застосував спеціальну конфіскацію мобільного телефону Iphone 13 PRO MAX, який використовувався як знаряддя вчинення кримінального правопорушення.

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