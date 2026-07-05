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Базова військова підготовка: що чекає рекрутів протягом 51 доби навчання

12:41, 5 липня 2026
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Під час БЗВП рекрути проходять вогневу, тактичну та медичну підготовку, а користування телефонами дозволене лише у вихідні дні.
Базова військова підготовка: що чекає рекрутів протягом 51 доби навчання
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Базова загальновійськова підготовка (БЗВП) — це комплекс навчальних заходів, спрямованих на формування базових військових знань і навичок у військовослужбовців рядового складу.

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У Харківському обласному ТЦК та СП нагадали, що курс триває 51 добу. Програма однакова для чоловіків і жінок та включає:

  • вогневу підготовку;
  • тактичну підготовку;
  • тактичну догоспітальну підготовку (такмед).

Методика навчання базується на професіоналізмі інструкторів, індивідуальному підході до кожного рекрута та щоденному відпрацюванні ключових навичок до автоматизму.

За кожним взводом закріплені командир та інструктор, до яких можна звернутися з будь-яких питань.

Скільки триває навчання та скільки вихідних мають рекрути

Протягом курсу рекрути мають:

  • 7 вихідних днів;
  • 2 доби для вирішення адміністративних питань, зокрема оформлення документів під час прибуття до навчального центру та вибуття з нього.

З чого починається БЗВП

Перший етап — так званий нульовий день.

У цей час рекрути:

  • прибувають до навчальної локації;
  • проходять розміщення з урахуванням безпекових вимог;
  • ознайомлюються з правилами техніки безпеки;
  • отримують інструктаж щодо дій під час повітряної тривоги;
  • проходять анкетування;
  • проходять додатковий медичний огляд;
  • отримують військову форму, одяг та інше майно.

Також працівники навчального центру допомагають вирішити особисті питання, зокрема:

  • організувати зв'язок із рідними;
  • оформити банківські картки для отримання грошового забезпечення.

Які правила діють під час навчання

Для рекрутів встановлено чіткий розпорядок дня, який передбачає:

  • тренування та навчальні заняття;
  • час для спілкування з рідними;
  • прийом їжі;
  • особистий час.

Під час навчання забороняється:

  • користуватися смартфонами та мобільними телефонами (крім вихідних днів);
  • вживати алкогольні напої;
  • вживати наркотичні речовини.

У ТЦК пояснили, що обмеження на використання мобільного зв'язку запроваджені з міркувань безпеки.

З яких етапів складається БЗВП

Програма навчання включає чотири курси:

  • ознайомчий курс;
  • базовий курс індивідуальної підготовки;
  • поглиблений курс індивідуальної підготовки;
  • курс дій у складі малих тактичних груп.

Скільки часу відводять на різні види підготовки

Теоретичні та практичні заняття поєднуються таким чином:

  • вогнева підготовка — 25 навчальних діб по 3 години щодня;
  • тактична підготовка — 31 навчальна доба по 3–6 годин на день;
  • тактична догоспітальна підготовка — 13 навчальних діб по 3–4 години на день. До програми додали ще 12 годин за рахунок оптимізації застарілих вправ.

Хто може пройти дофахову підготовку

Під час базового курсу інструктори визначають схильності рекрутів до різних напрямків служби.

Ті, хто успішно пройшов попередній відбір, можуть пройти дофахову підготовку за такими напрямками:

  • стрілець-оператор;
  • стрілець-рятівник;
  • командир малої тактичної групи.

До цієї програми допускають лише тих рекрутів, які показали найкращі результати, мають відповідні здібності та високу мотивацію до навчання.

Більшість військовослужбовців проходять підготовку за загальною програмою для здобуття військово-облікової спеціальності ВОС-100 «стрілець».

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військові військовослужбовці

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