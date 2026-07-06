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ВС: відсутність виконавчого провадження не перешкоджає зверненню стягнення на кошти боржника

09:02, 6 липня 2026
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Верховний Суд пояснив, коли можна звернути стягнення на кошти боржника без відкритого виконавчого провадження.
ВС: відсутність виконавчого провадження не перешкоджає зверненню стягнення на кошти боржника
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Для звернення стягнення на грошові кошти, які належать особі, що має заборгованість перед боржником, не вимагається наявність відкритого виконавчого провадження. Визначальною умовою застосування частини першої статті 440 ЦПК України є існування заборгованості, яка не оспорюється відповідною особою або підтверджена судовим рішенням, що набрало законної сили. Нерозгляд судом по суті питання наявності такої заборгованості свідчить про передчасність висновку про відмову в задоволенні заяви. Такий висновок зробив Верховний Суд у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду.

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20 травня 2026 року КЦС ВС розглянув у порядку письмового провадження касаційну скаргу Особи_1 у справі за заявою Особи_1 про звернення стягнення на грошові кошти, що належать особі, яка має заборгованість перед боржником у справі за позовом Особи_1 до Особи_3, Особи_4, ПАТ, третя особа – Особа_5, про стягнення упущеної вигоди, за позовом третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору Особи_5 до Особи_3, Особи_4, ПАТ, третя особа – Особа_1, про стягнення коштів у вигляді упущеної вигоди.

Суд першої інстанції, з висновком якого погодився апеляційний суд, відмовив у задоволенні заяви, пославшись на відсутність відкритого виконавчого провадження.

ВС не погодився з висновками судів, судові рішення скасував, справу передав на новий розгляд до суду першої інстанції з огляду на таке.

Під час розгляду заяви про звернення стягнення на грошові кошти особи, яка має заборгованість перед боржником, суди помилково пов’язали можливість задоволення такої заяви з наявністю відкритого виконавчого провадження.

Суди не врахували, що ч. 1 ст. 440 ЦПК України не встановлює відкриття виконавчого провадження як обов’язкову умову для звернення стягнення на кошти третьої особи.

ВС підкреслив, що визначальною умовою є наявність заборгованості такої особи перед боржником, яка не оспорюється або підтверджена судовим рішенням, що набрало законної сили.

Детальніше з текстом постанови ВС від 20 травня 2026 року у справі № 376/560/23 провадження № 61-3947св26) можна ознайомитися за посиланням.

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