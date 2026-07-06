ВС: отсутствие исполнительного производства не препятствует обращению взыскания на денежные средства должника

Верховный Суд разъяснил, когда можно обратить взыскание на денежные средства должника без открытия исполнительного производства.

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Для обращения взыскания на денежные средства, принадлежащие лицу, имеющему задолженность перед должником, не требуется наличие открытого исполнительного производства. Определяющим условием применения части первой статьи 440 ГПК Украины является наличие задолженности, которая не оспаривается соответствующим лицом или подтверждена вступившим в законную силу судебным решением. Нерассмотрение судом по существу вопроса о наличии такой задолженности свидетельствует о преждевременности вывода об отказе в удовлетворении заявления. К такому выводу пришел Верховный Суд в составе коллегии судей Второй судебной палаты Кассационного гражданского суда.

20 мая 2026 года КГС ВС рассмотрел в порядке письменного производства кассационную жалобу Лица_1 по делу по заявлению Лица_1 об обращении взыскания на денежные средства, принадлежащие лицу, имеющему задолженность перед должником, по делу по иску Лица_1 к Лицу_3, Лицу_4, ПАО, третье лицо – Лицо_5, о взыскании упущенной выгоды, по иску третьего лица, заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора, Лица_5 к Лицу_3, Лицу_4, ПАО, третье лицо – Лицо_1, о взыскании денежных средств в виде упущенной выгоды.

Суд первой инстанции, с выводом которого согласился апелляционный суд, отказал в удовлетворении заявления, сославшись на отсутствие открытого исполнительного производства.

ВС не согласился с выводами судов, судебные решения отменил, дело передал на новое рассмотрение в суд первой инстанции, исходя из следующего.

При рассмотрении заявления об обращении взыскания на денежные средства лица, имеющего задолженность перед должником, суды ошибочно связали возможность удовлетворения такого заявления с наличием открытого исполнительного производства.

Суды не учли, что ч. 1 ст. 440 ГПК Украины не устанавливает открытие исполнительного производства как обязательное условие для обращения взыскания на денежные средства третьего лица.

ВС подчеркнул, что определяющим условием является наличие задолженности такого лица перед должником, которая не оспаривается либо подтверждена вступившим в законную силу судебным решением.

Подробнее с текстом постановления ВС от 20 мая 2026 года по делу № 376/560/23 (производство № 61-3947св26) можно ознакомиться по ссылке.

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