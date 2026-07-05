Базовая военная подготовка: что ждет новобранцев в течение 51 суток обучения

В ходе БВП новобранцы проходят огневую, тактическую и медицинскую подготовку, а пользоваться телефонами разрешается только в выходные дни.

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Базовая общевоенная подготовка (БОВП) — это комплекс учебных мероприятий, направленных на формирование базовых военных знаний и навыков у военнослужащих рядового состава.

В Харьковском областном ТЦК и СП напомнили, что курс длится 51 сутки. Программа одинакова для мужчин и женщин и включает:

огневую подготовку;

тактическую подготовку;

тактическую догоспитальную подготовку (такмед).

Методика обучения основана на профессионализме инструкторов, индивидуальном подходе к каждому новобранцу и ежедневной отработке ключевых навыков до автоматизма.

За каждым взводом закреплены командир и инструктор, к которым можно обратиться по любым вопросам.

Сколько длится обучение и сколько выходных у новобранцев

В течение курса новобранцы имеют:

7 выходных дней;

2 суток для решения административных вопросов, в частности оформления документов при прибытии в учебный центр и выезде из него.

С чего начинается БЗВП

Первый этап — так называемый нулевой день.

В это время новобранцы:

прибывают на место обучения;

проходят размещение с учетом требований безопасности;

ознакомятся с правилами техники безопасности;

проходят инструктаж по действиям во время воздушной тревоги;

заполняют анкеты;

проходят дополнительный медицинский осмотр;

получают военную форму, одежду и другое имущество.

Кроме того, сотрудники учебного центра помогают решить личные вопросы, в частности:

организовать связь с родными;

оформить банковские карты для получения денежного довольствия.

Какие правила действуют во время обучения

Для новобранцев установлен четкий распорядок дня, который предусматривает:

тренировки и учебные занятия;

время для общения с родными;

прием пищи;

личное время.

Во время обучения запрещается:

пользоваться смартфонами и мобильными телефонами (кроме выходных дней);

употреблять алкогольные напитки;

употреблять наркотические вещества.

В ТЦК пояснили, что ограничения на использование мобильной связи введены из соображений безопасности.

Из каких этапов состоит БЗВП

Программа обучения включает четыре курса:

ознакомительный курс;

базовый курс индивидуальной подготовки;

углубленный курс индивидуальной подготовки;

курс действий в составе малых тактических групп.

Сколько времени отводится на различные виды подготовки

Теоретические и практические занятия сочетаются следующим образом:

огневая подготовка — 25 учебных суток по 3 часа ежедневно;

тактическая подготовка — 31 учебная сутка по 3–6 часов в день;

тактическая догоспитальная подготовка — 13 учебных суток по 3–4 часа в день. В программу добавили ещё 12 часов за счёт оптимизации устаревших упражнений.

Кто может пройти допрофессиональную подготовку

Во время базового курса инструкторы определяют склонности новобранцев к различным направлениям службы.

Те, кто успешно прошел предварительный отбор, могут пройти допрофессиональную подготовку по следующим направлениям:

стрелок-оператор;

стрелок-спасатель;

командир малой тактической группы.

К этой программе допускаются только те новобранцы, которые показали лучшие результаты, обладают соответствующими способностями и высокой мотивацией к обучению.

Большинство военнослужащих проходят подготовку по общей программе для получения военно-учетной специальности ВОС-100 «стрелок».

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