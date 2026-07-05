Базовая военная подготовка: что ждет новобранцев в течение 51 суток обучения
Базовая общевоенная подготовка (БОВП) — это комплекс учебных мероприятий, направленных на формирование базовых военных знаний и навыков у военнослужащих рядового состава.
В Харьковском областном ТЦК и СП напомнили, что курс длится 51 сутки. Программа одинакова для мужчин и женщин и включает:
- огневую подготовку;
- тактическую подготовку;
- тактическую догоспитальную подготовку (такмед).
Методика обучения основана на профессионализме инструкторов, индивидуальном подходе к каждому новобранцу и ежедневной отработке ключевых навыков до автоматизма.
За каждым взводом закреплены командир и инструктор, к которым можно обратиться по любым вопросам.
Сколько длится обучение и сколько выходных у новобранцев
В течение курса новобранцы имеют:
- 7 выходных дней;
- 2 суток для решения административных вопросов, в частности оформления документов при прибытии в учебный центр и выезде из него.
С чего начинается БЗВП
Первый этап — так называемый нулевой день.
В это время новобранцы:
- прибывают на место обучения;
- проходят размещение с учетом требований безопасности;
- ознакомятся с правилами техники безопасности;
- проходят инструктаж по действиям во время воздушной тревоги;
- заполняют анкеты;
- проходят дополнительный медицинский осмотр;
- получают военную форму, одежду и другое имущество.
Кроме того, сотрудники учебного центра помогают решить личные вопросы, в частности:
- организовать связь с родными;
- оформить банковские карты для получения денежного довольствия.
Какие правила действуют во время обучения
Для новобранцев установлен четкий распорядок дня, который предусматривает:
- тренировки и учебные занятия;
- время для общения с родными;
- прием пищи;
- личное время.
Во время обучения запрещается:
- пользоваться смартфонами и мобильными телефонами (кроме выходных дней);
- употреблять алкогольные напитки;
- употреблять наркотические вещества.
В ТЦК пояснили, что ограничения на использование мобильной связи введены из соображений безопасности.
Из каких этапов состоит БЗВП
Программа обучения включает четыре курса:
- ознакомительный курс;
- базовый курс индивидуальной подготовки;
- углубленный курс индивидуальной подготовки;
- курс действий в составе малых тактических групп.
Сколько времени отводится на различные виды подготовки
Теоретические и практические занятия сочетаются следующим образом:
- огневая подготовка — 25 учебных суток по 3 часа ежедневно;
- тактическая подготовка — 31 учебная сутка по 3–6 часов в день;
- тактическая догоспитальная подготовка — 13 учебных суток по 3–4 часа в день. В программу добавили ещё 12 часов за счёт оптимизации устаревших упражнений.
Кто может пройти допрофессиональную подготовку
Во время базового курса инструкторы определяют склонности новобранцев к различным направлениям службы.
Те, кто успешно прошел предварительный отбор, могут пройти допрофессиональную подготовку по следующим направлениям:
- стрелок-оператор;
- стрелок-спасатель;
- командир малой тактической группы.
К этой программе допускаются только те новобранцы, которые показали лучшие результаты, обладают соответствующими способностями и высокой мотивацией к обучению.
Большинство военнослужащих проходят подготовку по общей программе для получения военно-учетной специальности ВОС-100 «стрелок».
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