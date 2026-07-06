На Полтавщине женщина предстала перед судом за публикацию маршрутов ТЦК

Обвиняемая полностью признала свою вину, искренне раскаялась и способствовала раскрытию уголовного правонарушения.

Фото: hochu.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Миргородский горрайонный суд Полтавской области 24 июня вынес приговор по уголовному производству в отношении обвиняемой, которую признали виновной в воспрепятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других воинских формирований в особый период. Об этом сообщил Полтавский областной ТЦК.

Суд установил, что в условиях действия военного положения и всеобщей мобилизации обвиняемая систематически распространяла в открытом чате мессенджера Viber информацию о местах проведения мобилизационных мероприятий и пребывании военнослужащих ТЦК и СП на территории села Бакумовка Миргородского района. Такие действия создавали препятствия для проведения мобилизационных мероприятий.

Во время судебного разбирательства обвиняемая полностью признала свою вину, искренне раскаялась и способствовала раскрытию уголовного правонарушения. Суд учел эти обстоятельства при назначении наказания.

Приговором суда обвиняемой назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы. В то же время она освобождена от отбывания наказания с испытательным сроком на один год с возложением предусмотренных законом обязанностей. Кроме того, суд применил специальную конфискацию мобильного телефона iPhone 13 Pro Max, который использовался как орудие совершения уголовного правонарушения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.