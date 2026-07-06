  1. В Украине

На Полтавщине женщина предстала перед судом за публикацию маршрутов ТЦК

07:36, 6 июля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Обвиняемая полностью признала свою вину, искренне раскаялась и способствовала раскрытию уголовного правонарушения.
На Полтавщине женщина предстала перед судом за публикацию маршрутов ТЦК
Фото: hochu.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Миргородский горрайонный суд Полтавской области 24 июня вынес приговор по уголовному производству в отношении обвиняемой, которую признали виновной в воспрепятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других воинских формирований в особый период. Об этом сообщил Полтавский областной ТЦК. 

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Суд установил, что в условиях действия военного положения и всеобщей мобилизации обвиняемая систематически распространяла в открытом чате мессенджера Viber информацию о местах проведения мобилизационных мероприятий и пребывании военнослужащих ТЦК и СП на территории села Бакумовка Миргородского района. Такие действия создавали препятствия для проведения мобилизационных мероприятий.

Во время судебного разбирательства обвиняемая полностью признала свою вину, искренне раскаялась и способствовала раскрытию уголовного правонарушения. Суд учел эти обстоятельства при назначении наказания.

Приговором суда обвиняемой назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы. В то же время она освобождена от отбывания наказания с испытательным сроком на один год с возложением предусмотренных законом обязанностей. Кроме того, суд применил специальную конфискацию мобильного телефона iPhone 13 Pro Max, который использовался как орудие совершения уголовного правонарушения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

военные Полтава ТЦК мобилизация военнообязанный воинский учет военный учет женщин военная служба

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Судья как заложник коллеги: анализ практики ВСП в дисциплинарных делах о «совместном бездействии»

Опасный прецедент «коллективной поруки» через привлечение к ответственности всей коллегии за промедление одного судьи-докладчика в условиях военного положения не только разрушает атмосферу коллегиальности, но и создает инструмент давления.

Российская музыка в автомобиле и сториз в TikTok: где заканчивается личная жизнь и начинается ответственность

Считается ли стороз в социальных сетях публичным распространением музыкального произведения и какие именно ограничения установлены украинским законодательством?

Бронирование «сгорит» в сентябре: для предприятий начался 38-дневный обратный отсчет для сохранения брони своих работников

официально у бизнеса есть всего 38 дней, чтобы подтвердить новые зарплаты

Договор займа считается незаключенным при отсутствии факта передачи денежных средств — ВС по делу о долге в 30 тысяч долларов

Суд обратил внимание, что в спорах о займе ключевым является установление факта передачи денег, а не только подписание документов или наличие расписки.

Имеют ли право ТЦК останавливать авто вне блокпоста: что говорит закон

Остановка авто ТЦК и полицией: где предел полномочий во время военного положения – это можно.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]