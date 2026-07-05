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Вратаря сборной Украины по хоккею Эдуарда Захарченко призвали в ВСУ

11:47, 5 июля 2026
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Вместе с Захарченко в ВСУ призвали еще одного игрока ХК «Кременчуг».
Вратаря сборной Украины по хоккею Эдуарда Захарченко призвали в ВСУ
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Вратарь сборной Украины по хоккею и ХК «Кременчуг» Эдуард Захарченко приступил к службе в рядах Вооруженных Сил Украины. Вместе с ним был мобилизован нападающий кременчугского клуба Егор Безуглый.

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О мобилизации хоккеистов первым сообщил бывший вратарь сборной Украины Артур Оганджанян в своем Telegram-канале.

По его словам, представители территориального центра комплектования прибыли на домашнюю арену ХК «Кременчуг» — ледовую арену «Айсберг» в Кременчуге.

«Вратаря ХК «Кременчуг» Эдуарда Захарченко и нападающего этого же клуба Егора Безуглого, насколько мне известно, забрали в Вооруженные Силы Украины. Приехали с проверкой на каток «Айсберг», а потом забрали их. Это всё, что я знаю на данный момент», — сообщил Оганджанян.

Впоследствии 30-летний Эдуард Захарченко лично подтвердил, что приступил к службе в украинской армии.

Захарченко выступает за хоккейный клуб «Кременчуг» с весны 2025 года. Также он является вратарём национальной сборной Украины по хоккею и считается одним из самых титулованных украинских хоккеистов последних лет.

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ВСУ мобилизация спорт

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