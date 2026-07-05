Как индивидуальному предпринимателю подтвердить уплату ЕСВ во время отпуска по уходу за ребенком: разъяснение

Предпринимателям напомнили, что подтверждением служат сведения из Реестра застрахованных лиц, который ведет Пенсионный фонд.

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Предприниматели, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, могут подтвердить уплату единого социального взноса с помощью сведений из Реестра застрахованных лиц. В налоговой службе объяснили, какой документ является подтверждением и кто ведет соответствующий реестр.

В ГНС напомнили, что в соответствии с Законом Украины № 2464-VI «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» налоговые органы не являются распорядителями Реестра застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования.

Поэтому подтверждением уплаты страхового взноса органом, выплачивающим пособие при рождении ребенка до достижения им трехлетнего возраста, являются индивидуальные сведения о застрахованном лице из Реестра застрахованных лиц Государственного реестра.

В налоговой службе отметили, что Государственный реестр общеобязательного государственного социального страхования состоит из двух частей:

реестра страхователей;

реестра застрахованных лиц.

Формирование и ведение Реестра застрахованных лиц осуществляет Пенсионный фонд Украины.

На каждого застрахованного лица ведется персональная электронная учетная карточка. Она содержит информацию о страховом стаже, заработной плате (доходе или денежном обеспечении), размере уплаченного единого взноса и другие сведения, необходимые для расчета и назначения страховых выплат по отдельным видам общеобязательного государственного социального страхования.

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