  1. В Украине

Как индивидуальному предпринимателю подтвердить уплату ЕСВ во время отпуска по уходу за ребенком: разъяснение

21:24, 5 июля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Предпринимателям напомнили, что подтверждением служат сведения из Реестра застрахованных лиц, который ведет Пенсионный фонд.
Как индивидуальному предпринимателю подтвердить уплату ЕСВ во время отпуска по уходу за ребенком: разъяснение
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Предприниматели, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, могут подтвердить уплату единого социального взноса с помощью сведений из Реестра застрахованных лиц. В налоговой службе объяснили, какой документ является подтверждением и кто ведет соответствующий реестр.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

В ГНС напомнили, что в соответствии с Законом Украины № 2464-VI «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» налоговые органы не являются распорядителями Реестра застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования.

Поэтому подтверждением уплаты страхового взноса органом, выплачивающим пособие при рождении ребенка до достижения им трехлетнего возраста, являются индивидуальные сведения о застрахованном лице из Реестра застрахованных лиц Государственного реестра.

В налоговой службе отметили, что Государственный реестр общеобязательного государственного социального страхования состоит из двух частей:

  • реестра страхователей;
  • реестра застрахованных лиц.

Формирование и ведение Реестра застрахованных лиц осуществляет Пенсионный фонд Украины.

На каждого застрахованного лица ведется персональная электронная учетная карточка. Она содержит информацию о страховом стаже, заработной плате (доходе или денежном обеспечении), размере уплаченного единого взноса и другие сведения, необходимые для расчета и назначения страховых выплат по отдельным видам общеобязательного государственного социального страхования.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

дети налоговая ФЛП ПФУ налоги

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Бронирование «сгорит» в сентябре: для предприятий начался 38-дневный обратный отсчет для сохранения брони своих работников

официально у бизнеса есть всего 38 дней, чтобы подтвердить новые зарплаты

Договор займа считается незаключенным при отсутствии факта передачи денежных средств — ВС по делу о долге в 30 тысяч долларов

Суд обратил внимание, что в спорах о займе ключевым является установление факта передачи денег, а не только подписание документов или наличие расписки.

Имеют ли право ТЦК останавливать авто вне блокпоста: что говорит закон

Остановка авто ТЦК и полицией: где предел полномочий во время военного положения – это можно.

Верховный Суд объяснил, почему банк не может выселить семью с ребенком из залогового дома

Верховный Суд подтвердил, что выселение из жилья, которое перешло как предмет обеспечения кредита, возможно только при условии доказательства, что оно было приобретено за кредитные средства.

ТЦК получили больше времени: как суды считают сроки штрафов за отсутствие ВЛК у «ограниченно годных»

Может ли ТЦК оштрафовать через полгода после выявления нарушения.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]