На Полтавщині суд покарав чоловіка за публікацію місць перебування ТЦК

Обвинувачений через публічний чат у месенджері Viber систематично поширював інформацію про місця проведення мобілізаційних заходів.

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Семенівський районний суд Полтавської області 11 червня визнав місцевого мешканця винним у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України в особливий період. Про це повідомив Полтавський обласний ТЦК.

Суд встановив, що в умовах дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації обвинувачений через публічний чат у месенджері Viber систематично поширював інформацію про місця проведення мобілізаційних заходів і перебування спільних мобільних груп територіального центру комплектування та соціальної підтримки та правоохоронців на території селища Семенівка і села Заїченці Кременчуцького району.

Під час судового розгляду було затверджено угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором та обвинуваченим. Обвинувачений повністю визнав свою вину, щиро розкаявся, сприяв розкриттю кримінального правопорушення та погодився з узгодженим покаранням. Крім цього відповідно до умов угоди він перерахував 10 тисяч гривень на потреби ЗСУ.

Суд затвердив угоду. Вироком суду обвинуваченому призначено покарання у виді п'яти років позбавлення волі. Водночас на підставі статті 75 Кримінального кодексу України його звільнено від відбування покарання з випробуванням строком один рік із покладенням передбачених законом обов'язків.

Крім того, суд застосував спеціальну конфіскацію мобільного телефону VIVO V21, який використовувався як знаряддя вчинення кримінального правопорушення, та передав його у власність держави.

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