«Худобу тримають у кращих умовах»: в США врятували 16 дітей, які 4 роки жили в одній кімнаті серед відходів

Слідчі повідомили, що діти роками жили в антисанітарії, не відвідували школу, а найстарша дівчина не могла написати власне ім'я.

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У штаті Огайо правоохоронці врятували 16 дітей з однієї родини, яких знайшли в напівзруйнованому будинку в сільській місцевості. Про це повідомляє Associated Press.

За інформацією слідчих, більшу частину останніх чотирьох років діти жили в одній невеликій кімнаті серед людських відходів. Деякі з них не могли розмовляти, а 18-річна дівчина з порушеннями розвитку навіть не вміла написати власне ім'я.

Шериф округу Вінтон Раян Кейн заявив, що умови, в яких утримували дітей, були гіршими, ніж ті, у яких зазвичай утримують худобу.

За словами генерального прокурора штату Огайо Енді Вілсона, дітей виявили під час виконання ордера на обшук у межах іншого кримінального провадження. Правоохоронці не очікували знайти в будинку таку кількість дітей.

Слідство встановило, що діти не були зараховані до школи, а зовнішніх ознак того, що вони проживали в будинку, майже не було.

Діти жили в одній кімнаті

За словами шерифа, більшу частину часу діти проводили в кімнаті розміром приблизно 3,5 на 3,5 метра. Водночас він зазначив, що під час обшуку жодних кліток у будинку не виявили.

Вік дітей становив від півтора до 18 років. Семеро з них госпіталізували до лікарень у Колумбусі, ще двох доставили гелікоптерами. Один із дітей перебував у критичному стані. Інших також госпіталізували для обстеження та лікування.

Енді Вілсон заявив, що врятовані діти виглядали "майже як здичавілі тварини". Наразі всі вони перебувають під тимчасовою опікою Департаменту зайнятості та сімейних служб штату Огайо.

Чотирьом дорослим висунули обвинувачення

Прокурор округу Вінтон Вільям Арчер повідомив, що чотирьом дорослим — Гері Сайдерсу-молодшому, Гері Сайдерсу-старшому, Крістіні Сайдерс та Елізабет Сайдерс — висунули обвинувачення у тяжкому злочині другого ступеня, пов'язаному зі створенням небезпеки для дітей, що призвело до серйозної фізичної шкоди.

Усі четверо постали перед судом, де суддя від їхнього імені оголосив про невизнання вини. Для кожного визначили заставу у розмірі 300 тисяч доларів. На момент судового засідання адвокатів їм ще не призначили.

Слідчі перевіряють історію родини

Представник генеральної прокуратури Стів Ірвін повідомив, що слідство поки не встановило, чи всі врятовані діти є рідними братами та сестрами і який між ними родинний зв'язок.

Правоохоронці також з'ясовують, чи надходили раніше повідомлення про цю сім'ю до служб у справах дітей.

За даними слідства, члени родини протягом останніх двох десятиліть неодноразово переїжджали південними районами Огайо та, ймовірно, уникали оформлення медичних і державних документів.

Сусід Джозеф Стюарт, який проживає поруч уже шість років, розповів, що жодного разу не бачив дітей біля будинку, хоча добре проглядав подвір'я з дороги.

Будинок, де знайшли дітей, розташований у невеликому селі Хамден із населенням менш як тисяча осіб, приблизно за 97 кілометрів на південний схід від Колумбуса.

Як зазначає Associated Press, ця справа нагадує резонансний випадок подружжя Турпінів у Каліфорнії, яке у 2019 році визнало провину у багаторічному жорстокому поводженні зі своїми 13 дітьми. Тоді подружжя засудили до довічного ув'язнення з можливістю умовно-дострокового звільнення через 25 років.

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