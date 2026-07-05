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Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Швеции укрепление ПВО и начало использования истребителей Gripen

15:23, 5 июля 2026
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Президент Украины заявил, что защита от баллистических ракет и «Шахедов» является ключом к лишению России возможности затягивать войну.
Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Швеции укрепление ПВО и начало использования истребителей Gripen
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Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном.

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Глава государства поблагодарил Швецию за поддержку Украины и четкую позицию в отношении российской войны против Украины и украинского народа.

Главной темой разговора стало укрепление противовоздушной обороны и меры, которые могут обеспечить лучшую защиту от российских атак.

По словам Зеленского, Россия всё больше делает ставку на удары баллистическими ракетами, комбинированные атаки и реактивные беспилотники типа «Шахед».

«Сейчас мы видим, что россияне делают ставку на удары баллистическими ракетами, комбинированные удары, реактивные «шахеды». Защита от этого — это ключ к тому, чтобы лишить Россию возможности затягивать войну», — подчеркнул Президент.

В ходе беседы также обсудили подготовку к использованию шведских истребителей Gripen. По словам главы государства, в настоящее время ведется активная работа по своевременному обеспечению необходимой инфраструктуры, подготовке персонала и вводу в эксплуатацию этих самолетов.

Зеленский отметил, что использование Gripen станет историческим усилением боевой авиации Украины и важным направлением экономического сотрудничества между Украиной и Швецией в сфере безопасности.

Кроме того, стороны обсудили дальнейшее сотрудничество в рамках формата Drone Deal между Украиной и Швецией.

По итогам беседы Президент Украины и премьер-министр Швеции договорились о дальнейших контактах.

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Украина война Швеция оборона Владимир Зеленский

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