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ВС пояснив порядок здійснення перегляду судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами

21:06, 5 липня 2026
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У касаційній скарзі засуджена стверджує про формальний підхід суду апеляційної інстанції при розгляді її заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими та виключними обставинами.
ВС пояснив порядок здійснення перегляду судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами
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Вирішення апеляційним судом питань, пов’язаних із переглядом за нововиявленими обставинами вироку цього суду, постановленого ним у порядку КПК 1960 року як судом першої інстанції, суперечить правилам інстанційної підсудності, визначеним статтями 33, 463 КПК, та є істотним порушенням вимог КПК. Тому розгляд заяви особи, засудженої вироком апеляційного суду як суду першої інстанції, повинен відбуватись у суді першої інстанції. Такий висновок зробила колегія суддів Третьої судової палати ККС ВС від 18.05.2026 у справі № 1-8/2005.

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Позиції судів першої та апеляційної інстанцій

Апеляційний суд повернув заяву засудженої про перегляд судового рішення за нововиявленими та виключними обставинами вироку апеляційного суду від 15.07.2005.

У касаційній скарзі засуджена стверджує про формальний підхід суду апеляційної інстанції при розгляді її заяви.

Позиція ККС ВС

Скасовано ухвалу апеляційного суду і призначено новий розгляд у суді апеляційної інстанції.

Колегія суддів ККС вказала, що згідно із ч. 1 ст. 33 КПК, у зв’язку зі зміною чинного законодавства України, апеляційні суди не є судами першої інстанції і позбавлені можливості здійснювати перегляд вироків судів першої інстанції за нововиявленими обставинами. Відтак розгляд заяви особи, засудженої вироком апеляційного суду як суду першої інстанції, повинен відбуватись у суді першої інстанції.

Вирішення апеляційним судом питань, пов’язаних із переглядом за нововиявленими обставинами вироку цього суду, постановленого ним у порядку КПК 1960 року як судом першої інстанції, суперечить правилам інстанційної підсудності, визначеним статтями 33, 463 КПК, та є істотним порушенням вимог кримінального процесуального закону.

З огляду на зазначене, апеляційний суд не мав повноважень на перегляд за нововиявленими та виключними обставинами вироку апеляційного суду від 15.07.2005.

З постановою колегії суддів Третьої судової палати ККС ВС від 18.05.2026 у справі № 1-8/2005 (провадження № 51-218км26) можна ознайомитись за посиланням.

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