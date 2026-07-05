ВС пояснив порядок здійснення перегляду судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами

У касаційній скарзі засуджена стверджує про формальний підхід суду апеляційної інстанції при розгляді її заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими та виключними обставинами.

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Вирішення апеляційним судом питань, пов’язаних із переглядом за нововиявленими обставинами вироку цього суду, постановленого ним у порядку КПК 1960 року як судом першої інстанції, суперечить правилам інстанційної підсудності, визначеним статтями 33, 463 КПК, та є істотним порушенням вимог КПК. Тому розгляд заяви особи, засудженої вироком апеляційного суду як суду першої інстанції, повинен відбуватись у суді першої інстанції. Такий висновок зробила колегія суддів Третьої судової палати ККС ВС від 18.05.2026 у справі № 1-8/2005.

Позиції судів першої та апеляційної інстанцій

Апеляційний суд повернув заяву засудженої про перегляд судового рішення за нововиявленими та виключними обставинами вироку апеляційного суду від 15.07.2005.

У касаційній скарзі засуджена стверджує про формальний підхід суду апеляційної інстанції при розгляді її заяви.

Позиція ККС ВС

Скасовано ухвалу апеляційного суду і призначено новий розгляд у суді апеляційної інстанції.

Колегія суддів ККС вказала, що згідно із ч. 1 ст. 33 КПК, у зв’язку зі зміною чинного законодавства України, апеляційні суди не є судами першої інстанції і позбавлені можливості здійснювати перегляд вироків судів першої інстанції за нововиявленими обставинами. Відтак розгляд заяви особи, засудженої вироком апеляційного суду як суду першої інстанції, повинен відбуватись у суді першої інстанції.

Вирішення апеляційним судом питань, пов’язаних із переглядом за нововиявленими обставинами вироку цього суду, постановленого ним у порядку КПК 1960 року як судом першої інстанції, суперечить правилам інстанційної підсудності, визначеним статтями 33, 463 КПК, та є істотним порушенням вимог кримінального процесуального закону.

З огляду на зазначене, апеляційний суд не мав повноважень на перегляд за нововиявленими та виключними обставинами вироку апеляційного суду від 15.07.2005.

З постановою колегії суддів Третьої судової палати ККС ВС від 18.05.2026 у справі № 1-8/2005 (провадження № 51-218км26) можна ознайомитись за посиланням.

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