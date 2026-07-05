ВС разъяснил порядок осуществления пересмотра судебного решения по вновь открывшимся или исключительным обстоятельствам

В кассационной жалобе осужденная утверждает о формальном подходе суда апелляционной инстанции при рассмотрении ее заявления о пересмотре судебного решения по вновь открывшимся и исключительным обстоятельствам.

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Решение апелляционным судом вопросов, связанных с пересмотром по вновь открывшимся обстоятельствам приговора этого суда, постановленного им в порядке УПК 1960 года как судом первой инстанции, противоречит правилам инстанционной подсудности, определенным статьями 33, 463 УПК, и является существенным нарушением требований УПК. Поэтому рассмотрение заявления лица, осужденного приговором апелляционного суда как суда первой инстанции, должно происходить в суде первой инстанции. Такой вывод сделала коллегия судей Третьей судебной палаты КУС ВС от 18.05.2026 г. по делу № 1-8/2005.

Позиции судов первой и апелляционной инстанций

Апелляционный суд возвратил заявление осужденной о пересмотре судебного решения по вновь открывшимся и исключительным обстоятельствам приговора апелляционного суда от 15.07.2005.

В кассационной жалобе осужденная утверждает о формальном подходе суда апелляционной инстанции при рассмотрении ее заявления.

Позиция КУС ВС

Отменено определение апелляционного суда и назначено новое рассмотрение в суде апелляционной инстанции.

Коллегия судей КУС указала, что согласно ч. 1 ст. 33 УПК, в связи с изменением действующего законодательства Украины, апелляционные суды не являются судами первой инстанции и лишены возможности осуществлять пересмотр приговоров судов первой инстанции по вновь открывшимся обстоятельствам. Следовательно, рассмотрение заявления лица, осужденного приговором апелляционного суда как суда первой инстанции, должно происходить в суде первой инстанции.

Решение апелляционным судом вопросов, связанных с пересмотром по вновь открывшимся обстоятельствам приговора этого суда, постановленного им в порядке УПК 1960 года как судом первой инстанции, противоречит правилам инстанционной подсудности, определенным статьями 33, 463 УПК, и является существенным нарушением требований уголовного процессуального закона.

Учитывая изложенное, апелляционный суд не имел полномочий на пересмотр по вновь открывшимся и исключительным обстоятельствам приговора апелляционного суда от 15.07.2005.

С постановлением коллегии судей Третьей судебной палаты Кассационного уголовного суда Верховного Суда от 18.05.2026 по делу № 1-8/2005 (производство № 51-218км26) можно ознакомиться по ссылке.

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