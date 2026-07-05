Пенсии ВПЛ и жителям ВОТ: что делать, если выплаты приостановили

Лица, проживающие или прожившие на временно оккупированных территориях, но не сообщившие ПФУ о неполучении выплат от России до 1 апреля, могут возобновить пенсионные или страховые выплаты, подав соответствующее заявление.

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В Пенсионном фонде Украины напомнили, что обязанность сообщать о неполучении выплат от Российской Федерации определена пунктом 14-4 раздела XV «Заключительные положения» Закона Украины «Об общеобязательном государственное пенсионное страхование» и постановлением Кабинета Министров Украины от 11 февраля 2025 года № 299.

Лица, проживающие на временно оккупированных Россией территориях Украины или во время временной оккупации выехавшие на подконтрольную Украине территорию или за границу, должны были уведомить Пенсионный фонд Украины о неполучении выплат от Российской Федерации до 1 апреля 2026 года.

Если выплаты таким лицам были приостановлены с 1 апреля 2026 года, их можно возобновить путем подачи соответствующего заявления, в частности через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Для этого необходимо войти в личный кабинет на веб-портале, выбрав способ авторизации с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП) или «Дія.Підпису».

Пенсионерам в разделе «О пенсионном обеспечении» необходимо выбрать пункт меню «Заявление о перерасчете пенсии» и вид перерасчета «Возобновление выплаты пенсии внутренне перемещенным лицам». Лица, получающие страховые выплаты, должны в пункте меню «Заявление на страховую выплату» выбрать «Заявление о назначении/перерасчете/продлении страховых выплат в связи с несчастным случаем на производстве (профессиональным заболеванием)».

После этого необходимо заполнить электронную форму заявления, загрузить электронные копии паспорта и регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика, обязательно поставить отметки в соответствующих чек-боксах, в частности о неполучении выплат от Российской Федерации, и нажать кнопку «Сформировать заявление».

После проверки правильности заполнения заявления необходимо нажать «Подписать и отправить в ПФУ».

В Пенсионном фонде обратили внимание, что если заявление подается через веб-портал с использованием «Дія.Підпису», процедура идентификации личности в режиме видеоконференцсвязи не проводится.

Если же заявление подается с использованием КЭП, заявителю необходимо подтвердить свою личность во время видеоконференции с представителями Пенсионного фонда Украины.

Для подачи заявки на идентификацию необходимо на главной странице веб-портала выбрать раздел «Идентификация в режиме видеоконференции» и заполнить краткую форму.

Лица, временно находящиеся за границей, могут подать заявление о возобновлении выплат по почте. В таком заявлении необходимо указать актуальные реквизиты банковского счета и подтвердить факт неполучения выплат от других государств, в частности от Российской Федерации.

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