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Пенсії ВПО та жителям ТОТ: що робити, якщо виплати зупинили

12:59, 5 липня 2026
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Особи, які проживають або проживали на тимчасово окупованих територіях, але не повідомили ПФУ про неотримання виплат від Росії до 1 квітня, можуть поновити пенсійні чи страхові виплати, подавши відповідну заяву.
Пенсії ВПО та жителям ТОТ: що робити, якщо виплати зупинили
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У Пенсійному фонді України нагадали, що обов’язок повідомляти про неотримання виплат від Російської Федерації визначений пунктом 14-4 розділу XV «Прикінцеві положення» Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» та постановою Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2025 року № 299.

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Особи, які проживають на тимчасово окупованих Росією територіях України або під час тимчасової окупації виїхали на підконтрольну Україні територію чи за кордон, мали повідомити Пенсійний фонд України про неотримання виплат від Російської Федерації до 1 квітня 2026 року.

Якщо виплати таким особам були припинені з 1 квітня 2026 року, їх можна поновити шляхом подання відповідної заяви, зокрема через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України.

Для цього необхідно увійти до особистого кабінету на вебпорталі, обравши спосіб авторизації за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП) або «Дія.Підпису».

Пенсіонерам у розділі «Щодо пенсійного забезпечення» потрібно обрати пункт меню «Заява на перерахунок пенсії» та вид перерахунку «Поновлення виплати пенсії внутрішньо переміщеним особам». Особи, які отримують страхові виплати, мають у пункті меню «Заява на страхову виплату» обрати «Заява про призначення/перерахунок/продовження страхових виплат у зв’язку з нещасним випадком на виробництві (професійним захворюванням)».

Після цього потрібно заповнити електронну форму заяви, завантажити електронні копії паспорта та реєстраційного номера облікової картки платника податків, обов’язково поставити позначки у відповідних чек-боксах, зокрема щодо неотримання виплат від Російської Федерації, та натиснути кнопку «Сформувати заяву».

Після перевірки правильності заповнення заяви необхідно натиснути «Підписати та відправити в ПФУ».

У Пенсійному фонді звернули увагу, що якщо заява подається через вебпортал із використанням «Дія.Підпису», процедура ідентифікації особи в режимі відеоконференцзв’язку не проводиться.

Якщо ж заява подається із застосуванням КЕП, заявнику необхідно підтвердити свою особу під час відеоконференцзв’язку з представниками Пенсійного фонду України.

Для подання заявки на ідентифікацію потрібно на головній сторінці вебпорталу обрати розділ «Ідентифікація у режимі відеоконференцзв’язку» та заповнити коротку форму.

Особи, які тимчасово перебувають за кордоном, можуть подати заяву на поновлення виплат поштою. У такій заяві необхідно зазначити актуальні реквізити банківського рахунку та підтвердити факт неотримання виплат від інших держав, зокрема Російської Федерації.

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