Вручення підозри адвокату слідчим не порушує гарантій адвокатської діяльності — Верховний Суд

ВС: повідомлення про підозру адвокату може вручити слідчий із групи розслідування.

Фото: radako.com.ua

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Вручення адвокату повідомлення про підозру слідчим, який входив у групу слідчих, визначених здійснювати досудове розслідування кримінального провадження щодо адвоката, з огляду на те, що саме повідомлення про підозру складене та підписане уповноваженим суб’єктом – прокурором, не порушує гарантій професійної діяльності адвоката та визначеного ст. 481 КПК порядку повідомлення про підозру. Такий висновок зробила колегія суддів Другої судової палати ККС ВС від 07.05.2026 у справі № 344/16572/13-к.

Позиції судів першої та апеляційної інстанцій

Суди попередніх інстанцій визнали невинуватою та виправдали особу за ч. 2 ст. 369-2 КК у зв’язку з недоведеністю в діянні обвинуваченим складу вказаного кримінального правопорушення.

У касаційній скарзі прокурор стверджує, що в цій справі підозрюваному, як адвокату вручено підозру без порушень вимог ст. 481 КПК.

Позиція ККС ВС

Скасовано ухвалу апеляційного суду і призначено новий розгляд у суді апеляційної інстанції.

Колегія суддів ККС звернула увагу, що з матеріалів справи вбачається, що письмове повідомлення про підозру особі склав та підписав прокурор, а безпосередньо вручив його текст підозрюваному – старший слідчий, який відповідно до постанови про створення групи слідчих, здійснював досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні.

Тобто вручення тексту повідомлення про підозру слідчим, який входив у групу слідчих, визначених здійснювати досудове розслідування кримінального провадження щодо особи, з огляду на те, що саме повідомлення про підозру складене та підписане уповноваженим суб’єктом – прокурором, не порушило гарантій професійної діяльності адвоката та визначеного ст. 481 КПК порядку повідомлення про підозру.

Тому висновок апеляційного суду про те, що повідомлення про підозру особі здійснено старшим слідчим міліції, а не прокурором, уповноваженим повідомляти про підозру адвокату та в справі відсутнє письмове доручення, яким би прокурор зобов’язував старшого слідчого вручати це повідомлення про підозру, не узгоджується з безпосереднім змістом вказаної процесуальної норми та свідчить про неналежну перевірку доводів сторони обвинувачення, викладених у апеляційній скарзі та доповненнях до неї в цій частині.

За таких обставин, колегія суддів ККС вважає, що апеляційний розгляд кримінального провадження щодо особи було здійснено формально, без належної перевірки наведених у апеляційній скарзі прокурора доводів та надання обґрунтованих відповідей на них.

З постановою колегії суддів Другої судової палати ККС ВС від 07.05.2026 у справі № 344/16572/13-к (провадження № 51-3586км25) можна ознайомитись за посиланням.

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