Вручение подозрения адвокату следователем не нарушает гарантий адвокатской деятельности — Верховный Суд

ВС: уведомление о подозрении адвокату может вручить следователь из группы расследования.

Фото: radako.com.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Вручение адвокату уведомления о подозрении следователем, входившим в группу следователей, определенных для осуществления досудебного расследования уголовного производства в отношении адвоката, с учетом того, что само уведомление о подозрении составлено и подписано уполномоченным субъектом — прокурором, не нарушает гарантий профессиональной деятельности адвоката и установленного ст. 481 УПК порядка уведомления о подозрении. Такой вывод сделала коллегия судей Второй судебной палаты КУС ВС от 07.05.2026 г. по делу № 344/16572/13-к.

Позиции судов первой и апелляционной инстанций

Суды предыдущих инстанций признали лицо невиновным и оправдали по ч. 2 ст. 369-2 УК в связи с недоказанностью наличия в действиях обвиняемого состава указанного уголовного правонарушения.

В кассационной жалобе прокурор утверждает, что в данном деле подозреваемому, как адвокату, подозрение вручено без нарушения требований ст. 481 УПК.

Позиция КУС ВС

Отменено определение апелляционного суда и назначено новое рассмотрение в суде апелляционной инстанции.

Коллегия судей КУС обратила внимание, что из материалов дела усматривается, что письменное уведомление о подозрении лицу составил и подписал прокурор, а непосредственно вручил его текст подозреваемому старший следователь, который в соответствии с постановлением о создании группы следователей осуществлял досудебное расследование в данном уголовном производстве.

То есть вручение текста уведомления о подозрении следователем, входившим в группу следователей, определенных для осуществления досудебного расследования уголовного производства в отношении лица, с учетом того, что само уведомление о подозрении составлено и подписано уполномоченным субъектом — прокурором, не нарушило гарантий профессиональной деятельности адвоката и установленного ст. 481 УПК порядка уведомления о подозрении.

Поэтому вывод апелляционного суда о том, что уведомление о подозрении лицу осуществлено старшим следователем милиции, а не прокурором, уполномоченным сообщать о подозрении адвокату, и что в деле отсутствует письменное поручение, которым прокурор обязывал бы старшего следователя вручить это уведомление о подозрении, не согласуется с непосредственным содержанием указанной процессуальной нормы и свидетельствует о ненадлежащей проверке доводов стороны обвинения, изложенных в апелляционной жалобе и дополнениях к ней в этой части.

При таких обстоятельствах коллегия судей КУС считает, что апелляционное рассмотрение уголовного производства в отношении лица было осуществлено формально, без надлежащей проверки приведенных в апелляционной жалобе прокурора доводов и предоставления обоснованных ответов на них.

С постановлением коллегии судей Второй судебной палаты Кассационного уголовного суда Верховного Суда от 07.05.2026 по делу № 344/16572/13-к (производство № 51-3586км25) можно ознакомиться по ссылке.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.