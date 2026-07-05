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В приложении «Дия» стартовало голосование за выдающихся украинцев, о которых будут изучать школьники

11:29, 5 июля 2026
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Украинцы выбирают личностей, которые изменили науку, технологии, культуру и общество.
В приложении «Дия» стартовало голосование за выдающихся украинцев, о которых будут изучать школьники
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В приложении «Дия» начались два опроса, в которых пользователи могут выбрать украинцев, изменивших науку и технологии, а также тех, кто преобразовал общество и культуру. Победители станут частью нового образовательного проекта для школьников.

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До 7 июля 2026 года, 18:00, пользователи приложения могут проголосовать за выдающихся украинцев в двух номинациях: «Украинцы, изменившие науку и технологии» и «Украинцы, изменившие общество и культуру».

Портреты победителей с QR-кодами разместят в школах Львовской области, а впоследствии — по всей Украине. Учащиеся смогут перейти по QR-коду, чтобы узнать больше об открытиях, достижениях и вкладе выдающихся украинцев и украинок в развитие государства.

В номинации «Украинцы, изменившие науку и технологии» представлены:

  • Любомир Романкив — учёный и инженер IBM, изобрел технологию записи данных на жёсткие диски, которая стала основой развития современных компьютеров;
  • Екатерина Ющенко — пионерка в области программирования, создала язык «Адресс» — один из первых языков программирования в мире;
  • Михаил Кравчук — математик, основатель школы украинских конструкторов ракетной и космической техники, соавтор первого украинского математического словаря;
  • Анатолий Скороход — математик мирового уровня, чьи теоремы и методы используют учёные в разных странах;
  • Дмитрий Граве — основатель первой крупной математической школы в Украине, воспитал поколение украинских учёных;
  • Иван Горбачевский — биохимик, первым в мире синтезировал мочевую кислоту в лаборатории, кандидат на Нобелевскую премию;
  • Георгий Кистяковский — физико-химик, участник Манхэттенского проекта и научный советник президента США;
  • Иосиф Танатар — геолог, основатель днепровской научной рудной школы, исследователь Криворожского железорудного бассейна;
  • Георгий Гамов — физик-теоретик, один из авторов теории Большого взрыва и исследователь генетического кода;
  • Александр Смакула — физик, изобрел технологию просветления оптики, которая улучшила качество фотоаппаратов, микроскопов и телескопов;
  • Степан Тимошенко — основатель современной инженерной механики, автор фундаментальных трудов по прочности материалов;
  • Николай Пыльчиков — физик-изобретатель, ещё в конце XIX века дистанционно управлял приборами с помощью радиоволн;
  • София Окуневская-Морачевская — одна из первых женщин-врачей в Восточной Европе, первая в Галичине применила лучевую терапию для лечения онкологических заболеваний;
  • Александр Богомолец — патофизиолог, создал сыворотку, ускоряющую заживление тканей и сращение переломов;
  • Степан Рудницкий — основатель украинской географии, создал первые украиноязычные карты Украины.

В номинации «Украинцы, изменившие общество и культуру» можно проголосовать за:

  • Елену Степанив — одну из первых женщин-офицеров в мире, хорунжую Украинских сечевых стрелков и географа;
  • Агатангела Крымского — учёного-полиглота, востоковеда и одного из основателей Академии наук Украины;
  • Елену Телигу — поэтессу и деятельницу украинского движения, погибшую от рук нацистов в Бабьем Яру;
  • Николая Лукаша — переводчика и языковеда, открывшего украинскому языку мировую литературу;
  • Полину Райко — художницу-самоучку, одну из самых известных представительниц украинского наивного искусства;
  • Архипа Куинджи — живописца из Мариуполя, известного во всем мире как «гений света»;
  • Михаила Бойчука — художника, основателя художественного направления бойчукизма, представителя «Расстрелянного возрождения»;
  • Георгия Нарбута — графика, создателя украинской государственной символики и первых украинских банкнот;
  • Александра Архипенко — скульптора-новатора, положившего начало кубизму в скульптуре;
  • Ивана Боберского — педагога и основателя украинской системы физического воспитания;
  • Игоря Юхновского — физика-теоретика и государственного деятеля, автора идеи референдума, подтвердившего независимость Украины;
  • Елену Курило — лингвиста, соавтора норм современного украинского языка и украинской научной терминологии;
  • Софию Русову — педагога и общественную деятельницу, отстаивавшую право детей на обучение на украинском языке;
  • Милену Рудницкую — журналистку и общественную деятельницу, привлекшую внимание мира к Голодомору;
  • Петра Могилу — митрополита, реформатора образования и церкви, основателя Киево-Могилянской коллегии.

Принять участие в опросе могут все пользователи приложения «Дія» без возрастных ограничений.

Чтобы проголосовать, необходимо открыть приложение, перейти в раздел «Сервисы» — «Опросы», выбрать один или оба опроса и отдать голос за одного кандидата в каждой категории. Проголосовать можно только за одного участника в каждой номинации. Результаты будут обнародованы после завершения голосования.

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