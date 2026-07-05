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В ТЦК напомнили об ответственности за СЗЧ

19:17, 5 июля 2026
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СЗЧ наступает при наличии одного из оснований.
В ТЦК напомнили об ответственности за СЗЧ
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Донецкий областной ТЦК напомнил об ответственности за самовольное оставление воинской части.

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Самовольное оставление воинской части или места службы квалифицируется по статье 172-11 Кодекса Украины об административных правонарушениях, если оно совершается:

  • военнослужащим сроком до трех суток;
  • военнослужащим (мобилизованным, контрактником, а также военнообязанным и резервистом) во время прохождения сборов;
  • военнослужащим, который своевременно не явился без уважительных причин на военную службу в случае назначения или перевода, не вернулся из командировки, отпуска или лечебного учреждения продолжительностью до десяти суток.

СЗЧ наступает при наличии одного из оснований:

  • за самовольное оставление воинской части или места службы военнослужащим срочной службы продолжительностью до трех суток;
  • за неявку военнослужащего срочной службы своевременно без уважительных причин на службу в случае увольнения из части, перевода или назначения, неявку из командировки, отпуска или лечебного учреждения продолжительностью до трех суток;
  • за самовольное оставление воинской части или места службы военнослужащим, а также военнообязанным и резервистом во время прохождения сборов продолжительностью до десяти суток;
  • за неявку военнослужащего своевременно на службу без уважительных причин в случае назначения или перевода продолжительностью до десяти суток;
  • за неявку военнослужащего из командировки, отпуска или лечебного учреждения продолжительностью до десяти суток.

В соответствии с требованиями статьи 407 Уголовного кодекса Украины преступлением признается:

  • самовольное оставление воинской части или места службы военнослужащим;
  • неявка своевременно военнослужащим без уважительных причин на службу в случае увольнения из части, назначения или перевода, неявка из командировки, отпуска или лечебного учреждения продолжительностью более трех суток, а также совершенное в условиях особого периода, военного положения или в боевой обстановке.

Если правонарушение совершает военнослужащий либо военнообязанный и резервист во время прохождения сборов, наказание может быть в виде наложения штрафа от пятисот до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан (8 500 – 17 000 грн) либо ареста с содержанием на гауптвахте на срок до десяти суток.

В случае самовольного оставления воинской части или места службы в условиях особого периода, кроме военного положения, штраф может составлять от одной до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (17 тыс. – 34 тыс. грн), а арест с содержанием на гауптвахте — от десяти до пятнадцати суток.

За самовольное оставление воинской части или места службы военнослужащим срочной службы более трех суток, но не более месяца виновному грозит наказание в виде содержания в дисциплинарном батальоне на срок до двух лет либо лишения свободы на срок до трех лет.

Если военнослужащий отсутствует по месту службы более десяти суток, но не более месяца, либо хотя и менее десяти суток, но более трех суток повторно в течение года, наказание назначается в виде штрафа от одной тысячи до четырех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (17 тыс. – 68 тыс. грн), либо служебного ограничения на срок до двух лет, либо лишения свободы на срок до трех лет.

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