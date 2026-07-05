У ТЦК нагадали про відповідальність за СЗЧ

СЗЧ настає за наявності однієї з підстав.

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Донецький обласний ТЦК нагадав про відповідальність за самовільне залишення військової частини

Самовільне залишення військової частини або місця служби кваліфікується за статтею 172-11 Кодексу України про адміністративні правопорушення, якщо воно вчиняється:

військовослужбовцем терміном до трьох діб;

військовослужбовцем (мобілізованим, контрактником, а також військовозобов’язаним та резервістом) під час проходження зборів;

військовослужбовцем, який вчасно не з’явився без поважних причин на військову службу у разі призначення або переведення, не повернувся з відрядження, відпустки або з лікувального закладу тривалістю до десяти діб.

СЗЧ настає за наявності однієї підстав:

за самовільного залишення військової частини або місця служби військовослужбовцем строкової служби тривалістю до трьох діб;

за нез’явлення військовослужбовця строкової служби вчасно без поважних причин на службу у разі звільнення з частини, переведення або призначення, нез’явлення з відрядження, відпустки або з лікувального закладу тривалістю до трьох діб;

за самовільному залишенні військової частини або місця служби військовослужбовцем, а також військовозобов’язаним та резервістом під час проходження зборів тривалістю до десяти діб;

за нез’явлення військовослужбовця вчасно на службу без поважних причин у разі призначення або переведення тривалістю до десяти діб;

за нез’явлення військовослужбовця з відрядження, відпустки або з лікувального закладу тривалістю до десяти діб.

Відповідно до вимог статті 407 Кримінального кодексу України, злочином визнається:

самовільне залишення військової частини або місця служби військовослужбовцем;

нез’явлення вчасно військовослужбовцем без поважних причин на службу у разі звільнення з частини, призначення або переведення, нез’явлення з відрядження, відпустки або з лікувального закладу тривалістю понад три доби, а також вчинене в умовах особливого періоду, воєнного стану чи бойовій обстановці.

Якщо правопорушення вчиняє військовослужбовець чи військовозобов’язаний та резервіст під час проходження зборів, покарання може бути у вигляді накладення штрафу від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (8 500 – 17 000 грн) або арешт з утриманням на гауптвахті на строк до десяти діб.

У разі самовільного залишення військової частини або місця служби в умовах особливого періоду, крім воєнного стану, штраф може сягати від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17 тис. – 34 тис. грн), а арешт з утриманням на гауптвахті – від десяти до п’ятнадцяти діб.

За самовільне залишення військової частини або місця служби військовослужбовцем строкової служби понад три доби, але не більше місяця винному загрожує покарання у вигляді тримання у дисциплінарному батальйоні на строк до двох років або позбавлення волі на строк до трьох років.

Якщо військовослужбовець відсутній за місцем служби понад десять діб, але не більше місяця, або хоч і менше десяти діб, але більше трьох діб повторно протягом року, покарання призначається у вигляді штрафу від однієї тисячі до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17 тис. – 68 тис. грн), або службового обмеження на строк до двох років, або позбавлення волі на строк до трьох років.

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