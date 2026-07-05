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В Іспанії молодь може подорожувати зі знижками до 90% – подробиці програми

11:11, 5 липня 2026
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З 1 липня до 30 вересня 2026 року учасники можуть отримати знижки до 90% на автобусні та залізничні перевезення.
В Іспанії молодь може подорожувати зі знижками до 90% – подробиці програми
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Уряд Іспанії відновив програму Verano Joven після успіху попередніх років. Ініціатива діятиме протягом літа — з 1 липня до 30 вересня 2026 року — та передбачає значні знижки на поїздки країною й Європою. Програма охоплює міжміські автобуси, регіональні та високошвидкісні поїзди, а також міжнародний залізничний проїзний Interrail, повідомляє Visit Ukraine.

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Які знижки передбачені

Учасники програми можуть отримати:

  • до 90% знижки на квитки на міжміські автобуси;
  • до 90% знижки на регіональні та приміські поїзди;
  • 50% знижки на квитки на високошвидкісні поїзди, далекі маршрути та інші комерційні залізничні перевезення (але не більше 30 євро на один квиток);
  • 50% знижки на проїзний Interrail Global Pass, який передбачає 10 поїздок протягом двох місяців та дає можливість подорожувати залізницею більш ніж 30 країнами Європи.

Програму фінансує уряд Іспанії. Її мета — зробити літні подорожі доступнішими для молоді, стимулювати користування громадським транспортом і підтримати внутрішній туризм.

Хто може взяти участь

Скористатися програмою можуть особи, які:

  • мають від 18 до 30 років включно;
  • легально проживають в Іспанії незалежно від громадянства;
  • мають дійсний документ, що посвідчує особу та підтверджує право на проживання.

Таким чином, учасниками можуть бути не лише громадяни Іспанії, а й іноземці, які законно проживають у країні, зокрема власники посвідки на проживання та громадяни інших держав Європейського Союзу, які офіційно мешкають в Іспанії.

Водночас туристи, які перебувають у країні тимчасово, оформити пільгові квитки за програмою Verano Joven не можуть.

Як отримати право на знижку

Для придбання квитків за пільговими тарифами необхідно попередньо зареєструватися в програмі та отримати персональний код.

Для цього потрібно:

  • зареєструватися на офіційному сайті програми;
  • підтвердити особу та право на легальне проживання в Іспанії;
  • отримати персональний код учасника;
  • вказати цей код під час купівлі квитків на сайтах перевізників або в офіційних мобільних застосунках.

Міністерство транспорту Іспанії рекомендує пройти реєстрацію заздалегідь, оскільки без персонального коду придбати квиток зі знижкою неможливо. Код діє протягом усього періоду роботи програми — з 1 липня до 30 вересня 2026 року.

Також у міністерстві наголошують, що персональний код є індивідуальним, його не можна передавати іншим особам або використовувати для оформлення чужих квитків.

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Іспанія туризм

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