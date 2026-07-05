В Испании молодежь может путешествовать со скидками до 90% — подробности программы

С 1 июля по 30 сентября 2026 года участники могут получить скидки до 90% на автобусные и железнодорожные перевозки.

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Правительство Испании возобновило программу Verano Joven после успеха предыдущих лет. Инициатива будет действовать в течение лета — с 1 июля по 30 сентября 2026 года — и предусматривает значительные скидки на поездки по стране и Европе. Программа охватывает междугородние автобусы, региональные и высокоскоростные поезда, а также международный железнодорожный проездной Interrail, сообщает Visit Ukraine.

Какие скидки предусмотрены

Участники программы могут получить:

до 90% скидки на билеты на междугородние автобусы;

до 90% скидки на региональные и пригородные поезда;

50% скидки на билеты на высокоскоростные поезда, дальние маршруты и другие коммерческие железнодорожные перевозки (но не более 30 евро на один билет);

50% скидки на проездной Interrail Global Pass, который предусматривает 10 поездок в течение двух месяцев и дает возможность путешествовать по железной дороге по более чем 30 странам Европы.

Программа финансируется правительством Испании. Её цель — сделать летние путешествия более доступными для молодежи, стимулировать использование общественного транспорта и поддержать внутренний туризм.

Кто может принять участие

Воспользоваться программой могут лица, которые:

возраст которых составляет от 18 до 30 лет включительно;

легально проживают в Испании независимо от гражданства;

имеют действительный документ, удостоверяющий личность и подтверждающий право на проживание.

Таким образом, участниками могут быть не только граждане Испании, но и иностранцы, законно проживающие в стране, в частности обладатели вида на жительство и граждане других государств Европейского Союза, официально проживающие в Испании.

В то же время туристы, временно пребывающие в стране, не могут оформить льготные билеты по программе Verano Joven.

Как получить право на скидку

Для приобретения билетов по льготным тарифам необходимо предварительно зарегистрироваться в программе и получить персональный код.

Для этого нужно:

зарегистрироваться на официальном сайте программы;

подтвердить личность и право на легальное проживание в Испании;

получить персональный код участника;

указать этот код при покупке билетов на сайтах перевозчиков или в официальных мобильных приложениях.

Министерство транспорта Испании рекомендует пройти регистрацию заранее, поскольку без персонального кода приобрести билет со скидкой невозможно. Код действует в течение всего периода работы программы — с 1 июля по 30 сентября 2026 года.

Также в министерстве отмечают, что персональный код является индивидуальным, его нельзя передавать другим лицам или использовать для оформления чужих билетов.

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