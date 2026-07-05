В Испании молодежь может путешествовать со скидками до 90% — подробности программы
Правительство Испании возобновило программу Verano Joven после успеха предыдущих лет. Инициатива будет действовать в течение лета — с 1 июля по 30 сентября 2026 года — и предусматривает значительные скидки на поездки по стране и Европе. Программа охватывает междугородние автобусы, региональные и высокоскоростные поезда, а также международный железнодорожный проездной Interrail, сообщает Visit Ukraine.
Какие скидки предусмотрены
Участники программы могут получить:
- до 90% скидки на билеты на междугородние автобусы;
- до 90% скидки на региональные и пригородные поезда;
- 50% скидки на билеты на высокоскоростные поезда, дальние маршруты и другие коммерческие железнодорожные перевозки (но не более 30 евро на один билет);
- 50% скидки на проездной Interrail Global Pass, который предусматривает 10 поездок в течение двух месяцев и дает возможность путешествовать по железной дороге по более чем 30 странам Европы.
Программа финансируется правительством Испании. Её цель — сделать летние путешествия более доступными для молодежи, стимулировать использование общественного транспорта и поддержать внутренний туризм.
Кто может принять участие
Воспользоваться программой могут лица, которые:
- возраст которых составляет от 18 до 30 лет включительно;
- легально проживают в Испании независимо от гражданства;
- имеют действительный документ, удостоверяющий личность и подтверждающий право на проживание.
Таким образом, участниками могут быть не только граждане Испании, но и иностранцы, законно проживающие в стране, в частности обладатели вида на жительство и граждане других государств Европейского Союза, официально проживающие в Испании.
В то же время туристы, временно пребывающие в стране, не могут оформить льготные билеты по программе Verano Joven.
Как получить право на скидку
Для приобретения билетов по льготным тарифам необходимо предварительно зарегистрироваться в программе и получить персональный код.
Для этого нужно:
- зарегистрироваться на официальном сайте программы;
- подтвердить личность и право на легальное проживание в Испании;
- получить персональный код участника;
- указать этот код при покупке билетов на сайтах перевозчиков или в официальных мобильных приложениях.
Министерство транспорта Испании рекомендует пройти регистрацию заранее, поскольку без персонального кода приобрести билет со скидкой невозможно. Код действует в течение всего периода работы программы — с 1 июля по 30 сентября 2026 года.
Также в министерстве отмечают, что персональный код является индивидуальным, его нельзя передавать другим лицам или использовать для оформления чужих билетов.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.