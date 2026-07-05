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У Дії стартувало голосування за видатних українців, яких вивчатимуть школярі

11:29, 5 липня 2026
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Українці обирають постатей, які змінили науку, технології, культуру та суспільство.
У Дії стартувало голосування за видатних українців, яких вивчатимуть школярі
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У застосунку «Дія» розпочалися два опитування, у яких користувачі можуть обрати українців, що змінили науку й технології, а також тих, хто трансформував суспільство й культуру. Переможці стануть частиною нового освітнього проєкту для школярів.

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До 7 липня 2026 року, 18:00, користувачі застосунку можуть проголосувати за видатних українців у двох номінаціях: «Українці, що змінили науку й технології» та «Українці, що змінили суспільство й культуру».

Портрети переможців із QR-кодами розмістять у школах Львівської області, а згодом — по всій Україні. Учні зможуть перейти за QR-кодом, щоб дізнатися більше про відкриття, досягнення та внесок видатних українців і українок у розвиток держави.

У номінації «Українці, що змінили науку й технології» представлені:

  • Любомир Романків — науковець та інженер IBM, винайшов технологію запису даних на жорсткі диски, яка стала основою розвитку сучасних комп’ютерів;
  • Катерина Ющенко — програмістка-першопрохідниця, створила адресну мову — одну з перших мов програмування у світі;
  • Михайло Кравчук — математик, засновник школи українських конструкторів ракетної та космічної техніки, співавтор першого українського математичного словника;
  • Анатолій Скороход — математик світового рівня, чиї теореми та методи використовують науковці в різних країнах;
  • Дмитро Граве — засновник першої великої математичної школи в Україні, виховав покоління українських учених;
  • Іван Горбачевський — біохімік, першим у світі синтезував сечову кислоту в лабораторії, кандидат на Нобелівську премію;
  • Георгій Кістяківський — фізичний хімік, учасник Мангеттенського проєкту та науковий радник президента США;
  • Йосип Танатар — геолог, засновник дніпровської наукової рудної школи, дослідник Криворізького залізорудного басейну;
  • Георгій Гамов — фізик-теоретик, один з авторів теорії Великого вибуху та дослідник генетичного коду;
  • Олександр Смакула — фізик, винайшов технологію просвітлення оптики, яка покращила якість фотоапаратів, мікроскопів і телескопів;
  • Степан Тимошенко — засновник сучасної інженерної механіки, автор фундаментальних праць із міцності матеріалів;
  • Микола Пильчиков — фізик-винахідник, ще наприкінці XIX століття дистанційно керував приладами за допомогою радіохвиль;
  • Софія Окуневська-Морачевська — одна з перших лікарок у Східній Європі, першою в Галичині застосувала променеву терапію для лікування онкології;
  • Олександр Богомолець — патофізіолог, створив сироватку, що прискорювала загоєння тканин і зрощування переломів;
  • Степан Рудницький — засновник української географії, створив перші українськомовні мапи України.

У номінації «Українці, що змінили суспільство й культуру» можна проголосувати за:

  • Олену Степанів — одну з перших офіцерок у світі, хорунжу Українських січових стрільців і географиню;
  • Агатангела Кримського — ученого-поліглота, сходознавця та одного із засновників Академії наук України;
  • Олену Телігу — поетесу й діячку українського руху, яка загинула від рук нацистів у Бабиному Яру;
  • Миколу Лукаша — перекладача й мовознавця, який відкрив українською мовою світову літературу;
  • Поліну Райко — художницю-самоучку, одну з найвідоміших представниць українського наївного мистецтва;
  • Архипа Куїнджі — живописця з Маріуполя, відомого у світі як «геній світла»;
  • Михайла Бойчука — художника, засновника мистецького напряму бойчукізму, представника Розстріляного відродження;
  • Георгія Нарбута — графіка, творця української державної символіки та перших українських банкнот;
  • Олександра Архипенка — скульптора-новатора, який започаткував кубізм у скульптурі;
  • Івана Боберського — педагога й засновника української системи фізичного виховання;
  • Ігоря Юхновського — фізика-теоретика і державного діяча, автора ідеї референдуму, що підтвердив незалежність України;
  • Олену Курило — мовознавицю, співтворчиню норм сучасної української мови та української наукової термінології;
  • Софію Русову — педагогиню й громадську діячку, яка обстоювала право дітей навчатися українською мовою;
  • Мілену Рудницьку — журналістку й громадську діячку, яка привернула увагу світу до Голодомору;
  • Петра Могилу — митрополита, реформатора освіти й церкви, засновника Києво-Могилянської колегії.

Взяти участь в опитуванні можуть усі користувачі застосунку «Дія» без вікових обмежень.

Щоб проголосувати, необхідно відкрити застосунок, перейти до розділу «Сервіси» – «Опитування», обрати одне або обидва опитування та віддати голос за одного кандидата в кожній категорії. Проголосувати можна лише за одного учасника в кожній номінації. Результати оприлюднять після завершення голосування.

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