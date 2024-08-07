Володимир Зеленський анонсував запуск застосунку Армія+

Глава держави зазначив, що застосунок Армія+ однозначно спростить повсякденні задачі для більшості командирів Сил оборони України.

Президент України Володимир Зеленський анонсував запуск цифрового застосунку Армія+, який спростить повсякденні завдання для більшості командирів Сил оборони. Про це він сказав у вечірньому відеозверненні 7 серпня.

«Було й кілька важливих нарад із нашими урядовцями сьогодні. Передусім ми готуємо запуск «Армії+» – нового нашого цифрового досягнення, яке однозначно спростить повсякденні задачі для більшості командирів Сил оборони України. Згодом – для кожного воїна. Вже скоро все ми це представимо», - заявив Зеленський

Глава держави також повідомив, що обговорив із головкомом ЗСУ Олександром Сирським подальші кроки щодо відбиття російських атак.

«Деталі - згодом. Провів нараду і з міністром оборони Умєровим з приводу нашої ракетної програми - практичної реалізації. Це те, в чому ми стаємо сильнішими», - резюмував Президент.

Раніше Кабмін затвердив положення про веб-портал Армія+.

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