Владимир Зеленский анонсировал запуск приложения Армия+

Глава государства отметил, что применение Армия+ однозначно упростит повседневные задачи для большинства командиров Сил обороны Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал запуск цифрового приложения Армия+, которое упростит повседневные задачи большинства командиров Сил обороны. Об этом он сказал в вечернем видеообращении 7 августа.

«Было несколько важных совещаний с нашими чиновниками сегодня. Прежде всего, мы готовим запуск «Армии+» – нового нашего цифрового достижения, которое однозначно упростит повседневные задачи для большинства командиров Сил обороны Украины. Впоследствии – для каждого воина. Уже скоро все мы это представим», - заявил Зеленский

Глава государства также сообщил, что обсудил с главкомом ВСУ Александром Сырским дальнейшие шаги по отражению российских атак.

«Детали – позже. Провел совещание и с министром обороны Умеровым по поводу нашей ракетной программы – практической реализации. Это то, в чем мы становимся сильнее», – резюмировал Президент.

Ранее Кабмин утвердил положение о веб-портале Армия+.

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