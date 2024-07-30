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В Украине заработают электронные рапорты для военнослужащих — Кабмин утвердил положение о веб-портале Армия+

15:35, 30 июля 2024
Пока неизвестно, нужно ли для полноценного запуска Армия+ запустить электронный реестр военнослужащих.
В Украине заработают электронные рапорты для военнослужащих — Кабмин утвердил положение о веб-портале Армия+
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Кабмин на заседании 30 июля утвердил Положение о Государственном веб-портале электронных публичных услуг в сфере национальной безопасности и обороны Армия+.

Положение определяет цель, задачи, функциональные возможности субъектов Портала Армия+, его структуру и электронное информационное взаимодействие, перечень информации, используемой на портале Армия+ и т.д.

Министерству обороны поручено обеспечить создание и ввод в эксплуатацию портала Армия+.

Напомним, ранее в Минобороны анонсировали Армию+, где будут электронные рапорты и обратная связь с министерством.

Замминистра обороны Катерина Черногоренко называла Армию+ как «super-app для военного», который содержит все необходимые сервисы и цифровизирует процессы.

«One-stop-shop, олицетворяющий радикальное изменение взаимоотношений между военнослужащими и государством.

Прежде чем формировать «дорожную карту» разработок, мы проводили опрос среди военных и фокус-группы. Благодаря этому получили перечень рапортов, которые чаще всего представляют военнослужащие:

  • рапорт на ежегодный отпуск;
  • рапорт на отпуск по семейным обстоятельствам;
  • рапорт на пособие на ежегодное оздоровление.

Это те документы, которые будут доступны в первую очередь. Конечно, дальше мы будем постепенно расширять перечень документов.

Мы разрабатываем функциональность, чтобы военнослужащий прямо в приложении видел статус рапорта. Условно: «отправлено», «согласовано», «отклонено» и т.д.» - отмечала она в интервью DOU.

В свою очередь руководитель директората цифровой трансформации Минобороны Артем Романюков ранее заявлял, что для полноценного запуска «Армии+» нужно запустить реестр военнослужащих. Однако у депутатов есть опасения на этот счет.

«Прежде всего безопасность, ведь мы соберем информацию обо всех военнослужащих. Это действительно максимально чувствительная информация, к которой следует относиться крайне осторожно, поэтому это сложная задача. Я приведу простой пример, иллюстрирующий, в какой сложной системе мы работаем и с насколько неочевидными проблемами сталкиваемся. Уже не секрет, что в приложении Армия+ будет военный ID и возможность подать рапорт в электронной форме. Казалось бы, логично сделать выпадающее меню при регистрации: так военнослужащему будет удобнее выбрать свою бригаду», — объяснил он.

Однако выпадающий список всех бригад — это информация с грифом «секретно», которую нельзя разместить ни в одном приложении, отметил Романюков в интервью DOU.

«Она должна условно быть зарыта в бункере на специальном оборудовании, со специальной защитой и суперограниченным доступом. С челленджами такого рода нам и приходится иметь дело», — отметил он.

Автор: Наталья Мамченко 

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