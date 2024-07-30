Минобороны заключило контракты на 5 миллиардов гривен с отечественными оборонными предприятиями

Минобороны Украины подписало два оборонных контракта с украинскими производителями.

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Министерство обороны Украины заключило два новых контракта с предприятиями отечественного оборонно-промышленного комплекса на общую сумму почти 5 миллиардов гривен. Подписание соглашений состоялось во время рабочей поездки по регионам Президента Украины Владимира Зеленского и министра обороны Рустема Умерова. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Это чрезвычайно важно для укрепления обороноспособности нашего государства. Ведь мы покупаем и поддерживаем свое, способствуя развитию нашей экономики и промышленности. Спасибо Президенту за поддержку в этих вопросах», - отметил министр обороны Украины Рустем Умеров.

Во время поездки Владимир Зеленский и Рустем Умеров посетили предприятия оборонной промышленности, чтобы ознакомиться с их работой. На мероприятии также присутствовали первый заместитель министра генерал-лейтенант Иван Гаврилюк и заместитель министра Дмитрий Клименков.

«Мы продолжаем инвестировать в украинского производителя, существенно укрепляя наш оборонный потенциал. Увеличение объемов производства подтверждает результативность совместной работы, которую мы проводим с Министерством по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины. Это наш ключевой приоритет», - подчеркнул Дмитрий

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