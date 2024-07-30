Міноборони уклало контракти на 5 мільярдів гривень із вітчизняними оборонними підприємствами

Міноборони України підписало два оборонні контракти з українськими виробниками.

Джерело фото: ArmyInform

Міністерство оборони України уклало два нові контракти з підприємствами вітчизняного оборонно-промислового комплексу на загальну суму майже 5 мільярдів гривень. Підписання угод відбулося під час робочої поїздки регіонами Президента України Володимира Зеленського та міністра оборони Рустема Умєрова. Про це повідомила пресслужба Міноборони.

«Це надзвичайно важливо для зміцнення обороноздатності нашої держави. Адже ми купуємо і підтримуємо своє, сприяючи розвитку нашої економіки та промисловості. Дякую Президенту за підтримку у цих питаннях», – зазначив міністр оборони України Рустем Умєров.

Під час поїздки Володимир Зеленський та Рустем Умєров відвідали підприємства оборонної промисловості, щоб ознайомитися з їхньою роботою. На заході також були присутні перший заступник міністра генерал-лейтенант Іван Гаврилюк та заступник міністра Дмитро Кліменков.

«Ми продовжуємо інвестувати в українського виробника, суттєво зміцнюючи наш оборонний потенціал. Збільшення обсягів виробництва підтверджує результативність спільної роботи, яку ми проводимо з Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості України. Це наш ключовий пріоритет», — наголосив Дмитро Кліменков.

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