Практика судів
  1. В Україні

Міноборони уклало контракти на 5 мільярдів гривень із вітчизняними оборонними підприємствами

21:32, 30 липня 2024
Міноборони України підписало два оборонні контракти з українськими виробниками.
Міноборони уклало контракти на 5 мільярдів гривень із вітчизняними оборонними підприємствами
Джерело фото: ArmyInform
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство оборони України уклало два нові контракти з підприємствами вітчизняного оборонно-промислового комплексу на загальну суму майже 5 мільярдів гривень. Підписання угод відбулося під час робочої поїздки регіонами Президента України Володимира Зеленського та міністра оборони Рустема Умєрова. Про це повідомила пресслужба Міноборони.

«Це надзвичайно важливо для зміцнення обороноздатності нашої держави. Адже ми купуємо і підтримуємо своє, сприяючи розвитку нашої економіки та промисловості. Дякую Президенту за підтримку у цих питаннях», – зазначив міністр оборони України Рустем Умєров.

Під час поїздки Володимир Зеленський та Рустем Умєров відвідали підприємства оборонної промисловості, щоб ознайомитися з їхньою роботою. На заході також були присутні перший заступник міністра генерал-лейтенант Іван Гаврилюк та заступник міністра Дмитро Кліменков.

«Ми продовжуємо інвестувати в українського виробника, суттєво зміцнюючи наш оборонний потенціал. Збільшення обсягів виробництва підтверджує результативність спільної роботи, яку ми проводимо з Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості України. Це наш ключовий пріоритет», — наголосив Дмитро Кліменков.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Україна ще не отримала від США $7,8 млрд економічної допомоги за схваленим Конгресом США весною законом про військову допомогу – Мінфін

Частина економічної допомоги $7,8 млрд в рамках пакету військової допомоги від США на загальну суму $60 млрд поки не надійшла до України, але її очікують.

Створення електронного правосуддя в Україні передали на аутсорс міжнародним партнерам

Зокрема міжнародні партнери наймуть окремих осіб для розробки нормативно-правових актів у галузі судочинства та діяльності судів, графіків сканувань і перевірок та нових бізнес-процесів у сфері судочинства.

Україна щодня витрачає на сектор безпеки і оборони 5,6 млрд грн – Мінфін

1,5 млрд євро прибутків від заморожених російських активів підуть або на закупівлю зброї, або на компенсацію самим же партнерам їх витрат на закупівлю зброї.

Військовий квиток з QR-кодом відтепер доступний на порталі Дія

На порталі Дія відтепер можна отримати військовий квиток з QR-кодом.

Сергій Марченко: підвищуючи податки, ми показуємо нашим партнерам, що готові до непростих рішень

За словами міністра фінансів Сергія Марченко, багато хто на Заході шукає виправдання, чому Україні варто обмежити підтримку та фінансування – підвищуючи податки, ми показуємо, що готові до найбільш непростих рішень, що ми свій внесок також робимо.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Вікторія Павлічек
    Вікторія Павлічек
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Олександр Стародубцев
    Олександр Стародубцев
    заступник керівника апарату Національного агентства з питань запобігання корупції