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Обіцяв не мобілізувати працівників та відвідувачів ресторану: у Харкові на хабарі погорів посадовець ТЦК

09:06, 31 липня 2024
За 1500 доларів та персональну картку з постійною 20-відсотковою знижкою на усі послуги розважального закладу посадовець ТЦК обіцяв не перешкоджати роботі ресторану.
Обіцяв не мобілізувати працівників та відвідувачів ресторану: у Харкові на хабарі погорів посадовець ТЦК
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У Харкові правоохоронці повідомили про підозру посадовцю РТЦК та СП за фактом вимагання та отримання неправомірної вигоди службовою особою.

Як повідомила Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону, на початку червня 2024 року 42 річний посадовець одного з РТЦК та СП м. Харків вимагав для себе неправомірну вигоду від керівників відомого харківського бару-ресторану. За 1500 доларів США та  персональну картку з постійною 20-відсотковою знижкою на усі послуги розважального закладу він обіцяв не перешкоджати роботі ресторану та не здійснювати мобілізаційних заходів стосовно його працівників та відвідувачів.

Також, посадовець обіцяв забезпечити персонал ресторану фіктивними документами, які б «гарантували» їм відстрочку від мобілізаційних заходів на декілька тижнів.

«Правоохоронці затримали зловмисника «на гарячому» під час отримання частини неправомірної вигоди у вигляді знижкової карти в обмін на фіктивні документи РТЦК та СП», - сказано у повідомленні.

Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід - тримання під вартою.

Тепер зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

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