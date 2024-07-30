Митники попереджають про можливі затримки на кордоні у ніч на 31 липня

У ніч на 31 липня на кордоні очікуються затримки через технічні роботи Держмитслужби.

Джерело фото: dpsu.gov.ua

У ніч на 31 липня на кордоні можливі затримки через технічні роботи, які планує провести Державна митна служба України. З 23:00 30 липня 2024 року відбудеться оновлення серверного програмного забезпечення Єдиної автоматизованої інформаційної системи митних органів. Орієнтовна тривалість робіт становитиме близько шести годин. Про це повідомила прес-служба митниці.

Протягом цього періоду можливі перебої в роботі програмного забезпечення, яке використовують митники на пунктах пропуску. Це може спричинити затримки при перетині державного кордону для осіб, товарів та транспортних засобів.

Особливо слід звернути увагу на те, що під час технічних робіт пропуск через пункт пропуску «Ужгород-автомобільний» Закарпатської митниці буде тимчасово неможливий.

«Просимо врахувати зазначену інформацію при плануванні перетину кордону», - наголосили в Державній митній службі.

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