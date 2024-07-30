Таможенники предупреждают о возможных задержках на границе в ночь на 31 июля

В ночь на 31 июля на границе ожидаются задержки из-за технических работ Гостаможслужбы.

Источник фото: dpsu.gov.ua

В ночь на 31 июля на границе возможны задержки из-за технических работ, которые планирует провести Государственная таможенная служба Украины. С 23:00 30 июля 2024 года состоится обновление серверного программного обеспечения Единой автоматизированной информационной системы таможенных органов. Ориентировочная продолжительность работ составит около шести часов. Об этом сообщила пресс-служба таможни.

В течение этого периода возможны перебои в работе программного обеспечения, которое используют таможенники на пунктах пропуска. Это может вызвать задержки при пересечении государственной границы для лиц, товаров и транспортных средств.

Особенно следует обратить внимание на то, что во время технических работ пропуск через пункт пропуска «Ужгород-автомобильный» Закарпатской таможни будет временно невозможен.

«Просим учесть указанную информацию при планировании пересечения границы», - отметили в Государственной таможенной службе.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.