В Минсоцполитики и Минэнерго уволены заместители министров — решение Кабмина

С должностей уволены Назар Танасишин и Юрий Власенко.

Кабинет министров 30 июля принял ряд кадровых решений. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

В частности, правительство уволило:

- Танасишин Назар Дмитриевич с должности заместителя Министра социальной политики Украины;

- Власенко Юрия Николаевича с должности первого заместителя Министра энергетики Украины;

- Слободяна Руслана Александровича с должности Председателя Государственной инспекции энергетического надзора Украины.

Временно возложено исполнение обязанностей:

- председателя Государственной инспекции энергетического надзора Украины на Замулка Анатолия Игоревича;

– заместителя Председателя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям на Мигрина Алексея Сергеевича.

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