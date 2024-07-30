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В Минсоцполитики и Минэнерго уволены заместители министров — решение Кабмина

14:57, 30 июля 2024
С должностей уволены Назар Танасишин и Юрий Власенко.
В Минсоцполитики и Минэнерго уволены заместители министров — решение Кабмина
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Кабинет министров 30 июля принял ряд кадровых решений. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

В частности, правительство уволило:

- Танасишин Назар Дмитриевич с должности заместителя Министра социальной политики Украины;

- Власенко Юрия Николаевича с должности первого заместителя Министра энергетики Украины;

- Слободяна Руслана Александровича с должности Председателя Государственной инспекции энергетического надзора Украины.

Временно возложено исполнение обязанностей:

- председателя Государственной инспекции энергетического надзора Украины на Замулка Анатолия Игоревича;

– заместителя Председателя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям на Мигрина Алексея Сергеевича.

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