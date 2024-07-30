У Мінсоцполітики та Міненерго звільнено заступників міністрів — рішення Кабміну

Кабінет міністрів 30 липня ухвалив низку кадрових рішень. Про це повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.
Зокрема, уряд звільнив:
- Танасишина Назара Дмитровича з посади заступника Міністра соціальної політики України;
- Власенка Юрія Миколайовича з посади першого заступника Міністра енергетики України;
- Слободяна Руслана Олександровича з посади Голови Державної інспекції енергетичного нагляду України.
Тимчасово покладено виконання обовʼязків:
- Голови Державної інспекції енергетичного нагляду України на Замулка Анатолія Ігоровича;
- заступника Голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій на Мігріна Олексія Сергійовича.
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