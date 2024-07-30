У Мінсоцполітики та Міненерго звільнено заступників міністрів — рішення Кабміну

З посад звільнено Назара Танасишина та Юрія Власенка.

Кабінет міністрів 30 липня ухвалив низку кадрових рішень. Про це повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

Зокрема, уряд звільнив:

- Танасишина Назара Дмитровича з посади заступника Міністра соціальної політики України;

- Власенка Юрія Миколайовича з посади першого заступника Міністра енергетики України;

- Слободяна Руслана Олександровича з посади Голови Державної інспекції енергетичного нагляду України.

Тимчасово покладено виконання обовʼязків:

- Голови Державної інспекції енергетичного нагляду України на Замулка Анатолія Ігоровича;

- заступника Голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій на Мігріна Олексія Сергійовича.

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