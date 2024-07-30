Кабмін провів засідання: які рішення ухвалили 30 липня

Уряд затвердив Положення про портал електронних публічних послуг у сфері національної безпеки і оборони «Армія +», а також затвердив Порядок формування тарифів на виконання робіт та надання послуг у сфері державного пробірного контролю казенними підприємствами пробірного контролю.

Фото: kmu.gov.ua

У вівторок, 30 липня, Кабінет Міністрів провів засідання, під час якого розглянув низку питань. Які рішення ухвалили, повідомив представник Уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

- Схвалено проект Закону «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо пропуску гуманітарної допомоги». Законопроектом пропонується внести зміни до Митного кодексу України, якими узгодити його норми із нормами законодавства України у сфері гуманітарної допомоги. Пропонується уточнити, що товари, визнані гуманітарною допомогою в установленому законодавством України порядку, під час ввезення (пересилання) на митну територію України звільняються від оподаткування ввізним митом.

- Схвалено проект Закону «Про внесення змін до Закону України «Про безоплатну правничу допомогу» щодо розширення переліку осіб, які мають право на безоплатну вторинну правничу допомогу». Законопроектом пропонується включити до переліку субʼєктів права на безоплатну вторинну правничу допомогу осіб, потерпілих від кримінальних правопорушень на ґрунті ненависті за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, інвалідності, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними ознаками.

- Визнано такою, що втратила чинність, постанову КМУ від 17.07.2003 N 1084 «Про затвердження Положення про технічну комісію органу виконавчої влади, підприємства, установи і організації, які беруть участь у виконанні секретних робіт або є їх замовником», оскільки аналіз практики застосування Положення свідчить про його застарілість, неефективність та, як наслідок, недієвість у частині заходів з реалізації охорони державної таємниці.

- Затверджено Державну цільову соціальну програму з утвердження української національної та громадянської ідентичності на період до 2028 року. Програма спрямована на створення сприятливих умов та налагодження міжгалузевої взаємодії на загальнодержавному та регіональному рівні для реалізації державної політики у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності шляхом національно-патріотичного, військово-патріотичного виховання, громадянської освіти населення України, популяризації суспільно-державних (національних) цінностей України (самобутність, соборність, воля, гідність). Визнано такими, що втратили чинність розпорядження КМУ від 09.10.2020 N 1233 «Про схвалення Концепції Державної цільової соціальної програми національно-патріотичного виховання на період до 2025 року» та постанову КМУ від 30.06.2021 N 673 «Про затвердження Державної цільової соціальної програми національно-патріотичного виховання на період до 2025 року та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України».

- Затверджено Порядок формування тарифів на виконання робіт та надання послуг у сфері державного пробірного контролю казенними підприємствами пробірного контролю. Порядок визначає механізм формування тарифів на виконання робіт та надання послуг у сфері державного пробірного контролю казенними підприємствами пробірного контролю, що передбачає розрахунок тарифу виходячи із складових витрат казенних підприємств, їх прибутковості, а також його щорічне коригування з урахуванням прогнозного індексу цін виробників промислової продукції.

- Установлено на період дії правового режиму воєнного стану та протягом шести місяців з дня його припинення або скасування процедуру забезпечення деревиною паливною населення територій, на яких ведуться (велися) бойові дії. Передбачено, що таке забезпечення населення деревиною паливною здійснюється безоплатно шляхом самостійного збору населенням деревини паливної для побутових потреб домогосподарств з урахуванням, поміж інших, таких особливостей: обʼєктами для самостійного збору деревини паливної для побутових потреб домогосподарств є порубкові рештки на лісових ділянках усіх видів рубок (збір порубкових решток здійснюється без відокремлення стовбура дерева від пня та використання бензо- та електромоторних пил); самостійний збір деревини паливної для побутових потреб домогосподарств здійснюється у разі настання безпечних умов (припинення бойових дій, деокупація, очищення від вибухонебезпечних предметів тощо) перебування на відповідних лісових ділянках виключно в межах районів, територіальні громади яких відповідно до постанови КМУ від 06.12.2022 N 1364 «Деякі питання формування переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією» включені або були включені до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф, затвердженого наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій від 22.12.2022 N 309 тощо. Визначено особливості прийняття радою оборони області рішення про здійснення заходів із самостійної заготівлі деревини паливної для побутових потреб домогосподарств в межах області, а також здійснення обліку такої деревини.

- Внесено зміни до постанови КМУ від 24.11.2023 N 1239 «Про затвердження переліку сільськогосподарської продукції, яка має обмежений строк зберігання, та переліку продукції, яка має особливий режим зберігання». Розширено перелік сільськогосподарської продукції, яка мас обмежений строк зберігання, та перелік продукції, яка має особливий режим зберігання, групами товарів згідно з кодами УКТЗЕД.

- Внесено зміни до постанови КМУ від 29.03.2002 N 426 «Про норми харчування військовослужбовців Збройних Сил, інших військових формувань та Державної служби спеціального звʼязку та захисту інформації, поліцейських, осіб рядового, начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту». Врегульовано питання забезпечення харчуванням під час дії правового режиму воєнного стану військовослужбовців СБУ, які не залучені до здійснення заходів із правового режиму воєнного стану в дні, коли за особливостями організації служби, внутрішнім службовим розпорядком (розпорядком дня) або за рішенням керівництва відповідного органу СБУ цілодобово у складі підрозділу перебувають у готовності до виконання завдань (на казарменому становищі) або залучені до цілодобового здійснення заходів (перебування) поза місцем дислокації підрозділу Центрального управління, органу, закладу, установи СБУ, або залучені до здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони на тимчасово окупованій території, на території між позиціями сил оборони та позиціями військ держави-агресора, за винятком тих, що забезпечуються харчуванням за іншими нормами.

- Затверджено Положення про Державний вебпортал електронних публічних послуг у сфері національної безпеки і оборони «Армія +». Положення визначає мету, завдання, функціональні можливості, субʼєктів Державного вебпорталу електронних публічних послуг у сфері національної безпеки і оборони (Портал Армія +), його структуру та електронну інформаційну взаємодію, перелік інформації, що використовується на Порталі Армія +, а також інші питання щодо функціонування Порталу Армія +. Доручено Міністерству оборони забезпечити створення та введення в експлуатацію Державного вебпорталу електронних публічних послуг у сфері національної безпеки і оборони «Армія +» з урахуванням готовності його програмних і технічних засобів.

- Схвалено Концепцію Державної цільової програми комплексного водозабезпечення територій, які зазнали впливу воєнних дій, на період до 2030 року, якою визначатимуться головні й першочергові кроки з відновлення водозабезпечення територій Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Луганської, Миколаївської, Кіровоградської, Одеської, Харківської та Херсонської областей, що постраждали внаслідок воєнних дій, зокрема, знищення російськими окупантами дамби Каховської ГЕС.

- Утворено, відповідно до статті 11 Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Молдова про будівництво автодорожнього прикордонного мостового переходу через річку Дністер на українсько-молдовському державному кордоні в районі населених пунктів Ямпіль-Косеуць, вчиненої 12.06.2023 у м. Києві, Українську частину українсько-молдовської Змішаної Комісії з питань будівництва автодорожнього прикордонного мостового переходу через річку Дністер на українсько-молдовському державному кордоні в районі населених пунктів Ямпіль-Косеуць. Затверджено її склад.

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