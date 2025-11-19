  1. В Україні

Чи потрібна печатка банку, якщо послугу з проставлення апостиля було оплачено через Приват24

22:54, 19 листопада 2025
Онлайн-платіж за апостиль не потребує додаткового завірення в банку — достатньо роздрукованої платіжної інструкції з усіма реквізитами.
Чи потрібна печатка банку, якщо послугу з проставлення апостиля було оплачено через Приват24
Державна податкова служба роз’яснила, чи потрібно завіряти печаткою банку роздруковану платіжну інструкцію, сформовану онлайн у сервісах на кшталт Приват24 або Ощад 24/7, якщо громадянин сплатив послугу проставлення апостиля дистанційно.

Які документи потрібні для апостиля

Проставлення апостиля на документах, що видаються ДПС та її територіальними органами, здійснюється відповідно до Правил, затверджених спільним наказом МЗС, МВС, МОН, Мінфіну та Мін’юсту від 17.03.2023 № 125/209/293/139/999/5.

Для отримання послуги заявник має подати платіжну інструкцію, оформлену згідно з вимогами Інструкції НБУ № 163. Документ повинен містити обов’язкові реквізити: дату і номер, дані платника та отримувача, суму, призначення платежу, підпис платника, а також інформацію про платіжні сервіси.

Призначення платежу заповнюється відповідно до Порядку № 148:

  • код виду сплати — 101;
  • додаткова інформація — «за надання послуг з проставлення апостиля».

Чи потрібна печатка банку?

Печатка банку на платіжній інструкції не потрібна, навіть якщо оплата здійснена онлайн через мобільні застосунки або вебсервіси банків.

Головна умова — документ має бути виконаний банком та містити всі обов’язкові реквізити, що дозволяють податковому органу ідентифікувати платіж в інформаційних системах.

Що це означає для платників

Громадянам більше не потрібно звертатися до відділення банку для додаткового завірення документа. Достатньо роздрукувати платіжну інструкцію з мобільного застосунку або онлайн-кабінету — цього повністю вистачає для подання апостиля.

