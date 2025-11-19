Нужна ли печать банка, если услуга по проставлению апостиля была оплачена через Приват24
Государственная налоговая служба разъяснила, нужно ли заверять печатью банка распечатанную платежную инструкцию, сформированную онлайн в сервисах наподобие Приват24 или Ощад 24/7, если гражданин оплатил услугу проставления апостиля дистанционно.
Какие документы нужны для апостиля
Проставление апостиля на документах, которые выдаются ГНС и ее территориальными органами, осуществляется в соответствии с Правилами, утвержденными совместным приказом МИД, МВД, Минобразования, Минфина и Минюста от 17.03.2023 № 125/209/293/139/999/5.
Для получения услуги заявитель должен подать платежную инструкцию, оформленную согласно требованиям Инструкции НБУ № 163. Документ должен содержать обязательные реквизиты: дату и номер, данные плательщика и получателя, сумму, назначение платежа, подпись плательщика, а также информацию о платежных сервисах.
Назначение платежа заполняется в соответствии с Порядком № 148:
- код вида уплаты — 101;
- дополнительная информация — «за предоставление услуг по проставлению апостиля».
Нужна ли печать банка?
Печать банка на платежной инструкции не нужна, даже если оплата осуществлена онлайн через мобильные приложения или веб-сервисы банков.
Главное условие — документ должен быть выполнен банком и содержать все обязательные реквизиты, позволяющие налоговому органу идентифицировать платеж в информационных системах.
Что это означает для плательщиков
Гражданам больше не нужно обращаться в отделение банка для дополнительного заверения документа. Достаточно распечатать платежную инструкцию из мобильного приложения или онлайн-кабинета — этого полностью достаточно для подачи апостиля.
