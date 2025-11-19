  1. В Украине

Нужна ли печать банка, если услуга по проставлению апостиля была оплачена через Приват24

22:54, 19 ноября 2025
Онлайн-платеж за апостиль не требует дополнительного заверения в банке — достаточно распечатанной платежной инструкции со всеми реквизитами.
Нужна ли печать банка, если услуга по проставлению апостиля была оплачена через Приват24
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Государственная налоговая служба разъяснила, нужно ли заверять печатью банка распечатанную платежную инструкцию, сформированную онлайн в сервисах наподобие Приват24 или Ощад 24/7, если гражданин оплатил услугу проставления апостиля дистанционно.

Какие документы нужны для апостиля

Проставление апостиля на документах, которые выдаются ГНС и ее территориальными органами, осуществляется в соответствии с Правилами, утвержденными совместным приказом МИД, МВД, Минобразования, Минфина и Минюста от 17.03.2023 № 125/209/293/139/999/5.

Для получения услуги заявитель должен подать платежную инструкцию, оформленную согласно требованиям Инструкции НБУ № 163. Документ должен содержать обязательные реквизиты: дату и номер, данные плательщика и получателя, сумму, назначение платежа, подпись плательщика, а также информацию о платежных сервисах.

Назначение платежа заполняется в соответствии с Порядком № 148:

  • код вида уплаты — 101;
  • дополнительная информация — «за предоставление услуг по проставлению апостиля».

Нужна ли печать банка?

Печать банка на платежной инструкции не нужна, даже если оплата осуществлена онлайн через мобильные приложения или веб-сервисы банков.

Главное условие — документ должен быть выполнен банком и содержать все обязательные реквизиты, позволяющие налоговому органу идентифицировать платеж в информационных системах.

Что это означает для плательщиков

Гражданам больше не нужно обращаться в отделение банка для дополнительного заверения документа. Достаточно распечатать платежную инструкцию из мобильного приложения или онлайн-кабинета — этого полностью достаточно для подачи апостиля.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

налоговая ГНС налоги апостиль

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд очертил позицию относительно ничтожности сделок, стороной которых является предприятие, местонахождением которого является ВОТ

Верховный Суд: статус временно оккупированной территории (п.1 ч. 1 ст. 3 Закона № 1207-VII) не зависит от факта и даты принятия органом власти решения о признании ее временно оккупированной.

Рада требует кадровых чисток после «пленок Миндича»: призыв уволить Умерова и Ермака

Скандал с «пленками Миндича»: Рада требует от Президента и Кабмина решительных действий.

Делегация Министерства юстиции Франции провела в Киеве встречу с Комитетом ВРУ по вопросам интеграции в ЕС

Французские представители обсудили с украинскими парламентариями правовые аспекты евроинтеграции и риски, связанные с нагрузкой на законодательную систему.

Работодателей обяжут выплачивать средний заработок работникам, которые вынужденно не выполняли работу из-за боевых действий или других форс-мажорных обстоятельств

Как судебная практика обнаружила пробел в законодательстве об оплате труда и как парламентарии пытаются урегулировать проблему.

Дважды победил ПФУ: в Харькове бывший военнослужащий повторно выиграл иск и вернул десятки тысяч недоплаченных гривен

Харьковский пенсионер добился справедливости в двух судах, доказав противоправность ограничения пенсии её максимальным размером.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]