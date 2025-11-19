  1. Суспільство
  2. / У світі

Другий найдорожчий лот в історії аукціону – картину Клімта «Портрет Елізабет Ледерер» продали за $236,4 млн

23:59, 19 листопада 2025
Викрадена нацистами картина Клімта пішла з молотка на першому аукціоні Sotheby's у Бройєрі.
Другий найдорожчий лот в історії аукціону – картину Клімта «Портрет Елізабет Ледерер» продали за $236,4 млн
Фото: Alexi Rosenfeld/Getty Images
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Картина «Портрет Елізабет Ледерер» Густава Клімта була продана на першому аукціоні Sotheby’s у будівлі Бройєра в Нью-Йорку за 236,4 мільйона доларів, пише Axios.

За полотно висотою майже два метри змагалися шестеро учасників торгів. Аукціон тривав близько 19 хвилин, і ціна стрімко перевищила першу пропозицію у 150 млн доларів. За даними видання, Клімт написав портрет у 1914-1916 роках - на ньому зображена Елізабет Ледерер, донька його меценатів. На «моделі» - розкішне імператорське китайське вбрання з драконовим принтом.

Фото: Alexi Rosenfeld/Getty Images

Підкреслюється, що ця робота австрійського художника стала найціннішим твором модерного мистецтва та другим найдорожчим лотом, коли-небудь проданим на аукціоні Sotheby’s.

Історія шедевра

Під час Другої світової війни картина була викрадена у власників нацистами. Однак, у Sotheby’s наголосили, що полотно ледве уникло долі інших робіт Клімта з колекції Ледерерів, які також були вкрадені та зрештою знищені під час пожежі наприкінці війни.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США аукціон культура

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Рада вимагає кадрових чисток після «плівок Міндіча»: заклик звільнити Умєрова та Єрмака

Скандал із «плівками Міндіча»: Рада вимагає від Президента і Кабміну рішучих дій.

Делегація Міністерства юстиції Франції провела в Києві зустріч із Комітетом ВРУ з питань інтеграції до ЄС

Французькі представники обговорили з українськими парламентарями правові аспекти євроінтеграції та ризики, пов’язані з навантаженням на законодавчу систему.

Роботодавців зобов’яжуть виплачувати середній заробіток працівникам, які вимушено не виконували роботу через бойові дії або інші форс-мажорні обставини

Як судова практика знайшла прогалину в законодастві про оплату праці і як парламентарі намагаються врегулювати проблему.

Двічі переміг ПФУ: у Харкові колишній військовий повторно виграв позов і повернув десятки тисяч недоплачених гривень

Харківський пенсіонер домігся справедливості у двох судах, довівши протиправність обмеження пенсії максимальним розміром.

Практика застосування форс-мажорних обставин знов зміниться: КГС ВС передав спірне питання на розгляд об'єднаної палати

У центрі спору питання про те, чи можуть компанії посилатися на форс-мажор, якщо сертифікат ТПП подано пізніше, ніж передбачено договором.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]