Другий найдорожчий лот в історії аукціону – картину Клімта «Портрет Елізабет Ледерер» продали за $236,4 млн

Викрадена нацистами картина Клімта пішла з молотка на першому аукціоні Sotheby's у Бройєрі.

Фото: Alexi Rosenfeld/Getty Images

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Картина «Портрет Елізабет Ледерер» Густава Клімта була продана на першому аукціоні Sotheby’s у будівлі Бройєра в Нью-Йорку за 236,4 мільйона доларів, пише Axios.

За полотно висотою майже два метри змагалися шестеро учасників торгів. Аукціон тривав близько 19 хвилин, і ціна стрімко перевищила першу пропозицію у 150 млн доларів. За даними видання, Клімт написав портрет у 1914-1916 роках - на ньому зображена Елізабет Ледерер, донька його меценатів. На «моделі» - розкішне імператорське китайське вбрання з драконовим принтом.

Фото: Alexi Rosenfeld/Getty Images

Підкреслюється, що ця робота австрійського художника стала найціннішим твором модерного мистецтва та другим найдорожчим лотом, коли-небудь проданим на аукціоні Sotheby’s.

Історія шедевра

Під час Другої світової війни картина була викрадена у власників нацистами. Однак, у Sotheby’s наголосили, що полотно ледве уникло долі інших робіт Клімта з колекції Ледерерів, які також були вкрадені та зрештою знищені під час пожежі наприкінці війни.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.