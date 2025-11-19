Второй самый дорогой лот в истории аукциона – картина Климта «Портрет Элизабет Ледерер» продана за $236,4 млн

Похищенная нацистами картина Климта ушла с молотка на первом аукционе Sotheby's в Бройере.

Фото: Alexi Rosenfeld/Getty Images

Картина «Портрет Элизабет Ледерер» Густава Климта была продана на первом аукционе Sotheby's в здании Бройера в Нью-Йорке за 236,4 миллиона долларов, пишет Axios.

За полотно высотой почти два метра соревновались шесть участников торгов. Аукцион длился около 19 минут, и цена стремительно превысила первое предложение в 150 млн долларов. По данным издания, Климт написал портрет в 1914-1916 годах – на нем изображена Элизабет Ледерер, дочь его меценатов. На «модели» - роскошный императорский китайский наряд с драконовым принтом.

Подчеркивается, что эта работа австрийского художника стала самым ценным произведением современного искусства и вторым самым дорогим лотом, когда-либо проданным на аукционе Sotheby's.

История шедевра

Во время Второй мировой войны картина была похищенная у владельцев нацистами. Однако в Sotheby's подчеркнули, что полотно едва избежало судьбы других работ Климта из коллекции Ледереров, которые также были похищены и в конце концов уничтожены во время пожара в конце войны.

